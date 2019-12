Réplique à «Têtue et heureuse de même»

Je ne sais pas si la belle-mère qui vous écrivait ce matin ne pas avoir revu son fils, sa bru et son petit-fils, depuis qu’elle avait osé commenter l’éducation que sa bru donnait à son enfant et que cette dernière l’avait remise à sa place. Une belle-maman qui ne le prend pas qu’on ne l’écoute pas au doigt et à l’œil je connais ça. Une belle-maman qui se croit investie de tous les pouvoirs dans sa famille, je connais ça aussi.

Celle de ce matin devrait se demander si elle ne souffrirait pas de la même maladie que la mienne, soit celle de se prendre pour le nombril du monde. Comme son propre fils lui a dit qu’elle était trop rigide, il y aurait peut-être lieu de s’assouplir un peu, puisque la mienne a fini par le comprendre et par faire amende honorable auprès de moi ? Et cet évènement a contribué à ce qu’on se connaisse mieux et à ce qu’on s’apprécie davantage par la suite.

Une bru

Comptez-vous chanceuse que votre belle-mère ait fait preuve d’un minimum d’humilité dans les circonstances. Cela est tout à son honneur d’avoir accepté de reconnaître sa faute. Mais quand on est prête, comme c’est le cas de la belle-maman de ce matin, à se priver de voir son propre fils et son petit-fils pendant cinq ans plutôt que de laisser sortir de sa bouche quelques mots d’excuse envers sa bru, ça en dit beaucoup sur la nature profonde de cette personne.