Transport en commun: entente de principe à Drummondville

DRUMMONDVILLE | Les chauffeurs du service de transport en commun de Drummondville ont voté mardi soir à 96 % en faveur de l'entente de principe convenue la veille entre la direction et l’entreprise.

Le conflit, qui achoppait sur la question de la rémunération et paralysait ainsi la ville de Drummondville, a pris fin mardi soir. Le service de transport en commun devait reprendre son horaire normal dès mercredi matin.

«Il a fallu que tout le monde mette de l'eau dans son vin, mais nous sommes heureux d'avoir réussi à nous entendre et de pouvoir recommencer à servir nos concitoyens et concitoyennes dès mercredi matin», a déclaré le président du Syndicat, Gilbert Blondu, dans un communiqué.

De son côté, la Ville de Drummondville a aussi salué la fin de ce conflit de travail et a annoncé mercredi que les usagers seront dédommagés en raison de l’interruption de services.

Multi-Transports Drummond, mandataire de la Ville de Drummondville, avait mis en lock-out les chauffeurs vendredi après une grève tenue jeudi par les chauffeurs.

L'entente prévoit une augmentation salariale de 12 % étalée sur les cinq ans de la nouvelle convention.

«Les travailleuses et travailleurs méritaient une augmentation depuis longtemps, car l'entente précédente négociée par le syndicat indépendant de l'époque n'était vraiment pas satisfaisante», a expliqué le vice-président et trésorier de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), Jean-Pierre Bourgault.