Un influenceur condamné à 14 ans de prison à cause d’un nom de site internet

Un plan assez saugrenu pour l’obtention du nom de domaine d’un site internet a abouti à la condamnation à 14 ans de prison d’un influenceur.

Au départ, Rossi Lothario Adams II, étudiant de l’Université d’État d’Iowa, était connu comme influenceur documentant les extravagances de la vie étudiante américaine à travers State Snaps , son entreprise sur les réseaux sociaux qui a atteint le million d’abonnés.

Nudité, ivresse et comportements loufoques ont valu la renommée de la marque State Snaps et son slogan Do it for state, utilisé par les abonnés. Ce slogan est également le mobile du crime.

Car il y a bien eu crime.

Constatant la croissance de popularité de son entreprise, Adams a voulu développer un site internet pour ses futurs projets. Il a tenté d’obtenir le nom de domaine doitforstate.com en référence au slogan qui l’a rendu célèbre.

Mais le propriétaire du domaine, Ethan Deyo, a refusé de le vendre. C’est à ce moment-là qu’Adams a conçu son plan.

Il a persuadé son cousin, Sherman Hopkins Jr., de se rendre chez Deyo et de le contraindre avec un pistolet à céder la propriété du nom de domaine.

Portant des collants sur la tête et des lunettes noires, Sherman a trouvé Deyo chez lui, a pointé l’arme contre sa tête et lui a demandé de transférer le nom de domaine.

La suite est digne d’un film d’action hollywoodien. Deyo a poussé la main tenant le révolver, s’est saisi de l’arme à feu suite à une lutte musclée qui lui a valu une balle dans la jambe, puis a tiré plusieurs fois sur le cambrioleur avant d’appeler la police.

Les deux hommes ont survécu.

Au final, Adams, a été condamné à 14 ans de prison et son cousin à 20 ans. Tout ça pour un nom de site internet.