MERCIER (née LEMARBRE)

Claire



À Sainte-Thérèse, le 10 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Claire Lemarbre, épouse de feu M. Guy Mercier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Donald), Francine, Louise (Jean) et Christiane (Réal), ses petits-enfants Élise (Martin), Maude, Justine, Laurence (Julien), Étienne, Suly Anne, Cédric et feu Hugo, ses cinq arrière-petits-enfants, ses frères et sa soeur: Roger (Raymonde), Jacques (Desneiges), Gabriel (Thérèse) et Rolande ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934le dimanche 15 décembre de 12h à 18h. Une liturgie sera célébrée ce même jour, à 18h à la chapelle.