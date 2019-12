ROY, Pierre



21 juin 1939 - 10 décembre 2019À Shawinigan, le 10 décembre, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Pierre Roy, fils de feu Édouard Roy et de feu Germaine Robitaille; prédécédé de Lise Prud'homme, mère de ses enfants.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Isabelle Thouin), Louis-Martin (Marie-Josée Beaulieu), Frédéric (Isabel Bernier) et Élyse (Normand); ses petits-enfants David, Valérie (Alex), Béatrice, Emma, Molly et Mathilde; son arrière-petite-fille Florence, son frère et ses soeurs: Jules (Brigitte Henri), Line (Michel Mailhot), France (Michel Abran), ainsi que de nombreux neveux et nièces.Remerciements particuliers à son ange gardien, ainsi qu'aux employés du CHSLD St-Maurice qui se sont occupés de lui durant tout son séjour, spécialement l'équipe du 2e étage.La famille recevra vos condoléances le samedi 14 décembre à partir de 10h auL'ASSOMPTION450 589-5505 www.guilbault.infoLa cérémonie aura lieu en l'église de l'Assomption ce même jour dès 14h.