8 idées-cadeaux dernière minute et originaux à 50 $ et moins

Vite, vite, vite! Le décompte est définitivement commencé et il ne reste que 13 dodos avant Noël. Beaucoup d’entre nous n’avons pas encore eu le temps de dévaliser les magasins ou détestons simplement les centre d’achats...C’est pourquoi, le magasinage local et en ligne sont des solutions rapides pour dénicher des cadeaux de dernière minute. Voici huit idées- cadeaux pour les retardataires hyper originaux, à 50 $ et moins, qui feront plaisir à tous vos proches.

1. Un présent pour hôte/hôtesse : des articles à l’effigie de Montréal au Main and Local

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Où trouver des articles originaux, tel qu’une chandelle en forme de poutine ou encore une tasse en forme de bagel de Montréal? Seulement à la boutique Main and Local qui propose la collection Canada composé de plus de 45 produits qui représentent de façon humoristique le meilleur et le pire de notre beau pays. Vous y trouverez aussi, sous la barre des 30 $, une décoration de chips de ketchup pour le sapin, des chaussettes de bûcheron et de la fierté, une tasse rétro Radio-Canada ou encore une salière et poivrière en forme de cône orange et d’autres cadeaux tout aussi originaux et comiques. *Disponible à la boutique en ligne à www.mainandlocal.com à partir 12,99$

2. Cadeau pour sa meilleure amie : Boîte de cocooning de Moi d’abord

Photo courtoisie

On a tous besoin de prendre le temps de se dorloter et c’est pourquoi la boîte cocooning de l’entreprise québécoise Moi d’abord est le cadeau de dernière minute parfait à offrir à sa mère, sa sœur ou sa meilleure amie. Le coffret réunit le meilleur des produits de soins québécois et canadiens pour créer l'expérience cocooning ultime! À l’intérieur, vous y trouverez une chandelle aux épices, un lait de bain sauge, un exfoliant pour les lèvres à la menthe et au thé vert, un masque réparateur capillaire à la mangue et papaye, un beurre corporel à la musc, sucre et vanille, deux masques peeling à l’or rose et une fondue au chocolat noir. *Disponible en ligne moidabord.ca à partir de 68,95 $

3. Le cadeau original pour l’amoureux du vin : Le « condom » à vin à la boutique KOZY

Photo courtoisie

Ah bien : un condom à bouteille de vin! On aura tout vu! C’est en fait à la Boutique Kozy, spécialisée dans les articles de décoration et de mode, que l’on pourra trouver ce cadeau de dernière minute absolument original. L’entreprise québécoise évite le gaspillage et conserve la qualité du vin en refermant avec le « condom » une bouteille entamée. C’est l’idée du siècle pour les amoureux du vin! À noter que les boutiques Kozy comptent huit succursales et que c’est l’endroit idéale pour dénicher d’autres nouveautés et tendances à venir sur le marché́. *Disponible à l’une des boutiques Kozy à partir 3,99$ pour un « condom » et 19,99$ pour une boîte de 6.

4. Pour le Tanguy qui vient de déménager : JBL Haut-parleur Bluetooth chez Indigo

Photo courtoisie

Si vous êtes parents d’un jeune adulte qui a finalement décidé de voler de ses propres ailes, sachez qu’il aura besoin de votre aide pour finaliser ses besoins en matière de déco et de fournitures. La fameuse librairie Indigo tient en magasin l’excellent haut-parleur Bluetooth de la marque JBL. C’est l’appareil parfait pour écouter ses balados préférés et sa musique. Beau, bon, pas cher! *Disponible chez Indigo ou en ligne à 49,99$

5. Participation à un échange-cadeau : Produits des fêtes Starbucks

Photo courtoisie

Oups! Vous avez totalement oublié votre échange-cadeau au bureau! Pas de panique, car non loin de votre boulot, se trouve assurément un café Starbucks pour sauver votre réputation! Pour le temps des Fêtes, la chaîne de café a lancé sa collection des Fêtes avec gobelets scintillants, tasses de voyage aux couleurs vives, bouteilles à eau chatoyantes et cartes cadeaux Starbucks festives, tous à 35 $ ou moins. Coup de cœur pour le gobelet à paroi texturée idéal à transporter au gym, dans le métro ou pour toutes les activités hivernales. *Disponible à la Starbucks à moins de 35$

6. Pour le foodie à la recherche de découverte : Tartinade Allo Simonne

Photo courtoisie

Bye, bye Nutella! Sans rien enlever au populaire pot de chocolat très commercialisé, il faut absolument faire découvrir à vos amis foodies les tartinades locales Allo Simonne, développées par des artisans belges, établis à Montréal, fous de chocolat! Quentin et Vincent présentent huit variétés de tartinades de noisettes, chocolat et amandes et un coffret découverte. On aime que les ingrédients soient simples, moins sucrés, traçables et délicieux sans bon sens! *Disponible en ligne et dans une centaine de boutiques gourmandes indépendantes de 14 $ à 20$

7. Pour réunir les amis et la famille : Totem, le jeu qui fait du bien

Photo courtoisie

Les jeux de sociétés réunissent toujours les amis et la famille autour d’une table lors des soirées festives, durant le temps des Fêtes. Mais attention Totem, n’est pas un jeu comme les autres! Oubliez la compétition et ouvrez plutôt votre esprit et même votre cœur! En effet, ce jeu de cartes permet aux joueurs de se dire entre eux ce qu’ils aiment de leur personnalité. Avec l’aide de cartes de compliments et d’animaux, il vous sera possible de tisser des liens encore plus fort avec vos proches! C’est définitivement le cadeau qui fait du bien! *Disponible en ligne sur Amazon.ca – à 24,95$

8. Pour votre ami qui adore Downton Abbey : Des objets vintages seconde main

Photo courtoisie

Les objets vintages ont maintenant la cote! Rendez-vous à la brocante en ligne Sur mon x, qui redonne vie aux articles rétro. Ces items qui sont éthiques et surtout magnifiques rendront hystérique votre ami qui adore la série Downton Abbey! Parmi les idées-cadeaux responsables proposées, mettez la main sur un bol en argent, un mini vase en laiton, une assiette de présentation canadienne, un beurrier en verre taillé ou encore des chandeliers. C’est tellement Instagrammable! *Disponible en ligne www.surmonx.ca – À partir de 6,99$