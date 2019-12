THOUIN, Huguette



De Mascouche, le 8 décembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Huguette Thouin, conjointe de M. Jean-Marie Lefebvre.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille Josée (Serge), ses petits-enfants Kevin (Jessica) et Eric (Laurianne), ses arrière-petits-enfants Enzo et Emma, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église St-Henri de Mascouche le samedi 14 décembre à 15h. La famille sera présente à l'église dès 14h pour recevoir les condoléances.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.