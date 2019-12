Agenda du week-end

Village de Noël du Marché Atwater

Au Village de Noël (derrière le marché Atwater), on peut boire du vin chaud, manger des guimauves, s’acheter un sapin, visiter le royaume des lutins, voir des films, entendre des légendes, assister à des spectacles, profiter des soirées gourmandes, etc. Ce soir, 20 h, le Ukulélé Club de Montréal animera la soirée. Dimanche, 15 h 30, les enfants aimeront Le petit monde de Flonflon. Consultez le site pour la programmation.

Écrire, ça libère !

Demain, de 11 h à 17 h, Amnistie internationale et la Maison du développement durable (50, rue Sainte-Catherine Ouest) invitent le public à rédiger des cartes en appui à 10 jeunes qui sont engagés dans une lutte pour défendre leurs droits. Plus d’une quarantaine de marathons sont également organisés un peu partout au Québec. On peut aussi participer en ligne. Les porte-parole sont Samian, Sarahmée et Samuele.

Recenser les oiseaux

Samedi et dimanche, de 13 h à 15 h, sur le mont Royal, vous pourrez recenser les oiseaux de Noël en compagnie de bénévoles des Amis de la montagne.

Gratuit, on s’inscrit sur le site. Le départ a lieu à la Maison Smith.

Le petit ours gris de la Mauricie

Demain, 19 h, L’entrepôt de Lachine convie la famille à un spectacle d’Edgar Bori qui fait revivre ce conte de Félix Leclerc. Dans la grande forêt de la Mauricie, un petit ours gris ignore les conseils de ses parents et choisit de passer l’hiver loin de sa tanière... C’est pour les enfants de 4 ans et plus.

Tarif : 9 $. Billets en vente sur lachine.tuxedobillet.com.

Atelier de création au Gésù

Dimanche, de 13 h à 15 h, à l’église du Gésù, toute la famille pourra participer à la création d’une crèche en compagnie de la peintre Marie Roberge.