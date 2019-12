Aluminium: la mobilisation ne fera que grandir, préviennent des élus

OTTAWA – Les élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean de plusieurs allégeances politiques organisent la mobilisation et exigent que le nouvel ALENA protège plus rigoureusement les travailleurs du secteur de l’aluminium.

«On n’est pas ici pour jouer des games politiques. On est là parce que les gens ont peur [et] la semaine prochaine toute la région va se mobiliser», a lancé le député bloquiste de la circonscription de Lac-Saint-Jean Alexis Brunelle-Duceppe, jeudi matin.

Accompagnés du président du syndicat de l’aluminerie d’Alma, Sylvain Maltais, des députés du Bloc québécois et du Parti conservateur ont prévenu qu’ils ne baissaient pas les bras. Ils multiplient les appels pour préparer une mobilisation «transpartisane» entre élus de tous les ordres de gouvernement afin de protéger l’industrie de l’aluminium, dont la région est dépendante.

«Ce qu’on demande à ceux qui nous supportent est de ne pas signer cette entente-là tant qu’on n’aura pas une certaine protection pour l’aluminium», a dit M. Maltais.

Le représentant syndical a souligné que des projets d’agrandissement d’alumineries dont l’avenir est déjà vacillant risquent bien de tomber définitivement aux oubliettes.

«Laissons la partisanerie de côté. Il faut s’occuper des travailleurs de chez nous», a ajouté le député conservateur de Chicoutimi LeFjord Richard Martel. Ce dernier pourrait bien voter contre la ratification du nouvel ALENA, rebaptisé ACEUM, a-t-il signalé, même si son parti ne s'est pas encore positionné là-dessus.

L’accord commercial vient renforcer les règles d’origine de l’aluminium entrant dans la fabrication des voitures. Le Mexique doit ainsi faire son approvisionnement en Amérique du Nord, à hauteur de 70 %. Or, on déplore qu'un flou demeure dans la définition même de ce qui permet de dire que l’aluminium provient d’Amérique du Nord. On craint que de l’aluminium acheté au rabais auprès de la Chine, puisse, après une légère transformation, être déclaré de provenance nord-américaine.

Pour l’acier, c’est différent. Le texte des amendements apportés à l’ACEUM précise que l’acier doit être coulé et fondu sur le territoire d’un des pays signataires, protection supplémentaire que n’a pas obtenue l’industrie de l’aluminium.

«C’était déjà [un problème] avant (avec l’aluminium), mais on a rendu légitime quelque chose qui ne l’était pas», a renchéri le bloquiste Mario Simard, jeudi, qui représente la circonscription de Jonquière.

Cependant, le premier ministre québécois François Legault et le président de l'Association de l'aluminium du Canada, Jean Simard, ne croient pas qu'il faille mettre en péril la ratification de l'ACEUM malgré leurs déceptions.

«C’est important de relever ces problèmes-là [et] travailler ensemble pour essayer de mitiger les impacts. Mais ce n’est pas une raison pour jeter le bébé avec l’eau du bain», avait dit M. Simard mercredi.