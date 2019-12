Aux vétérans de prendre la relève

Maintenant que Félix Bibeau a été échangé, les regards se tourneront vers les autres vétérans des Remparts de Québec pour assumer le leadership.

Anthony Gagnon est l’un des anciens sur qui les Remparts devront s’appuyer. « Le départ de Félix est une grosse perte, a reconnu l’attaquant de 19 ans. Félix était notre capitaine et un excellent leader. Nous sommes un peu sous le choc, mais on s’attendait à son départ étant donné que nous sommes en reconstruction. »

« La période des échanges est un moment stressant un peu, mais on ne peut rien y faire, de poursuivre l’ancien porte-couleurs de l’Océanic de Rimouski et des Olympiques de Gatineau. De mon côté, je ne pense pas être échangé, mais on ne sait jamais ce qui peut se produire. Mon rôle sera de guider les plus jeunes. Ce matin (jeudi), James (Malatesta) était un peu stressé parce que c’est la première fois qu’il vit une telle expérience de perdre un gros leader. »

« On perd un gros morceau »

Anthony Pagliarulo a lui aussi été surpris de la tournure des événements. « On se doutait que Félix pourrait partir, mais on ne pensait pas que ça ferait aussi vite, a mentionné le portier de 19 ans.

« On perd un gros morceau. J’étais à l’école, mercredi, quand j’ai appris la nouvelle. Je n’ai pas eu le temps de le saluer. Ça fait de la peine de perdre un leader, mais c’est la business du hockey et on doit l’accepter. C’est aux autres vétérans de prendre le relais et de montrer l’exemple aux plus jeunes et de leur montrer ce que ça prend pour gagner. De mon côté, je ne suis pas celui qui parle le plus et je vais continuer de prêcher par l’exemple. L’avenir s’annonce intéressant. »

S’il n’a pas à craindre de passer sous d’autres cieux, Malatesta perd un bon allié. « Félix était un bon coéquipier et il m’a enseigné plein de choses, a indiqué la recrue de 16 ans, dont le casier était situé à côté de celui de Bibeau dans le vestiaire des Remparts et qui évoluait au sein du même trio. Avec Anthony et Aleksei (Sergeev), on va continuer de jouer de la même façon. On ne devra pas trop penser et placer la rondelle derrière les défenseurs. »

Martin Laperrière dirigeait le trafic, jeudi à l’entraînement, puisque le patron Patrick Roy était à La Baie pour assister au Challenge Midget AAA. « C’est certain que c’est une période stressante pour les joueurs et la transaction de Félix dérange un peu que tu le veuilles ou pas, a mentionné le bras droit de Roy. Notre travail est de bloquer le bruit extérieur. Félix était un des joueurs les plus convoités sur le marché. »

Prochain capitaine

Qui sera le prochain capitaine des Remparts avec le départ de Bibeau ?

« Ça ne presse pas, a mentionné Laperrière. On va regarder ça après la période des Fêtes. Même chose pour l’identité d’un joueur de 20 ans. Beaucoup de choses peuvent se passer et on n’a pas encore discuté de cet aspect. »

Du renfort bienvenu en attaque

Blessé à une épaule lors du premier match de la saison, le Russe Aleksei Sergeev sera finalement de retour au jeu, ce soir, alors que les Remparts de Québec seront les visiteurs à Shawinigan face aux Cataractes.

« Je suis tellement heureux de revenir au jeu, a exprimé Sergeev, jeudi, au terme de l’entraînement de l’équipe au Pavillon de la Jeunesse. Mon absence a été plus longue que prévu. Je suis très excité et je ne peux pas attendre de sauter sur la glace pour disputer un match. J’aurais préféré que mon retour se déroule à la maison, mais c’est correct. »

Sergeev est tombé au combat en troisième période du premier match de la saison dans une victoire de 5-4 face aux Tigres de Victoriaville le 20 septembre. « Je suis en pleine forme et je suis prêt à revenir au jeu, a-t-il indiqué. J’ai hâte de recevoir ma première mise en échec. Ça fait partie du hockey. »

« J’ai hâte de voir comment Aleksei va se comporter après une longue absence, a mentionné l’entraîneur-chef Patrick Roy. Son retour, combiné à celui de Thomas Caron, va nous procurer plus de profondeur à l’avant. »

Les Remparts compteront en effet sur le retour au jeu de Thomas Caron. L’attaquant de 19 ans a raté le dernier match en raison d’une suspension d’une partie écopée lors de la rencontre face aux Voltigeurs de Drummondville, la semaine dernière.

Pagliarulo absent

En raison de l’absence d’Anthony Pagliarulo, qui a subi une commotion cérébrale, samedi dernier, à l’entraînement, les Diables rouges ont aussi rappelé le gardien Philippe Gaudreault pour seconder Emerik Despatie. Acquis des Tigres de Victoriaville en août comme police d’assurance, il évoluait à Princeville dans le circuit junior AAA.

Lors du dernier match face au Titan d’Acadie-Bathurst, dimanche, Thomas Boucher avait joué les seconds violons, mais il n’est pas disponible en fin de semaine. Il évolue avec les Élites de Jonquière à l’occasion du Challenge Midget AAA, qui se déroule à La Baie.

« Je prends du mieux et j’ai recommencé le vélo, aujourd’hui (jeudi), a indiqué Pagliarulo. Le congé de trois semaines sera bénéfique. C’est la première fois que je connaissais une séquence aussi difficile. Comme numéro un, tu dois oublier vite. Je ne suis pas inquiet. Ça va se replacer. »