Bolduc et Belliveau sont intouchables

RIMOUSKI | L’entraîneur-chef et directeur-gérant de l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, assure qu’il n’est pas question de toucher à Zachary Bolduc et à Isaac Belliveau lors de la période des transactions qui débutera dimanche dans la LHJMQ.

« Nous allons améliorer notre équipe. Les prix sont très élevés. Il va falloir être créatif. Certaines équipes sont prêtes à payer des fortunes. Nous devrons faire des choix, mais il n’est pas question d’échanger un gars comme Bolduc qui a déjà 14 buts et qui figure déjà dans l’élite du circuit pour qu’il marque des buts à la tonne avec une autre équipe dans les prochaines années. Nous sommes dans tous les gros dossiers. Nous étions sur le dossier de Félix Bibeau (le capitaine des Remparts échangé à Chicoutimi). On sent que Chicoutimi, Moncton et Sherbrooke sont très agressifs », a commenté Serge Beausoleil jeudi midi.

Martineau à Gatineau

L’Océanic a par ailleurs confirmé, jeudi matin, avoir échangé le défenseur de 20 ans Vincent Martineau ainsi qu’un choix de 6e ronde à la séance de repêchage de 2020 aux Olympiques de Gatineau, en retour de choix de 3e ronde (GAT) à la séance de sélection de 2022, un choix de 8e tour (GAT) au repêchage de 2020 ainsi que deux choix de 14e tour (GAT et CAP) en 2020.

Rimouski reprend l’action ce soir en recevant les Tigres de Victoriaville.