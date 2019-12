Boris Johnson donné grand gagnant: et maintenant?

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a, selon un sondage de sortie des urnes, remporté jeudi la majorité absolue nécessaire pour se maintenir au pouvoir et faire adopter l’accord de Brexit qu’il a négocié avec l’Union européenne.

Voici ce qui pourrait maintenant arriver :

Le Brexit, enfin!

Le Parti conservateur de Boris Johnson a centré toute sa campagne sur la promesse d’enfin sortir le Royaume-Uni de l’Union européenne, trois ans et demi après le référendum de juin 2016 où 52% des Britanniques ont voté pour le Brexit.

Arrivé au pouvoir en juillet, Boris Johnson avait échoué à faire adopter l’accord de divorce qu’il avait négocié avec Bruxelles, faute de majorité à la Chambre des communes, tout aussi divisée que le pays sur la question.

A présent crédité d’une majorité de députés, qui se sont tous engagés à approuver le compromis, il va pouvoir, si le sondage est confirmé, leur soumettre l’accord avant les vacances parlementaires de Noël, afin que le Brexit puisse se faire le 31 janvier, après trois reports.

L’examen détaillé du texte ne devrait toutefois débuter que début janvier, à la Chambre des communes puis à la Chambre des Lords, composée de membres non élus. Pour entrer en vigueur, l’accord doit aussi être ratifié par le Parlement européen.

L’accord de retrait prévoit les conditions du divorce entre le Royaume-Uni et l’UE après 47 ans d’un mariage tumultueux, en matière de droit des citoyens et de respect des engagements financiers. Il introduit aussi une période de transition jusqu’à fin 2020 et règle le problème de la frontière entre la province britannique d’Irlande du Nord et la république d’Irlande, membre de l’UE.

Le texte s’accompagne d’une déclaration politique dessinant les contours de la future relation entre l’UE et le Royaume-Uni.

Négociations commerciales

Le Brexit ne changera rien dans l’immédiat en raison de la période de transition, pendant laquelle les Britanniques continueront d’appliquer les règles européennes et d’en bénéficier, afin d’éviter une rupture brutale.

Boris Johnson assure qu’il parviendra à conclure un accord de libre-échange avec l’UE, de loin le plus important partenaire commercial du Royaume-Uni, d’ici la fin de cette transition, le 31 décembre 2020.

Mais beaucoup d’experts estiment ce calendrier trop serré pour négocier un tel accord, encore moins pour le ratifier.

La période de transition peut être étendue d’un ou deux ans, mais Londres doit en faire la demande avant le 1er juillet 2020. Si Boris Johnson s’y refuse, comme il l’a laissé entendre, ce pourrait être une sortie sans accord, aux conséquences économiques potentiellement désastreuses.

Démission de Corbyn?

Une si large victoire de Boris Johnson, si elle se confirme, serait une claque pour le Parti travailliste dirigé par Jeremy Corbyn, 70 ans, qui avait déjà perdu les législatives de 2017 même s’il avait enregistré des gains.

Cette défaite ne manquera pas de déclencher des appels à la démission du chef de l’opposition le plus impopulaire jamais enregistré dans les sondages.

Après une carrière politique à l’écart du tumulte, Jeremy Corbyn avait créé la surprise en se hissant à la tête du Labour en septembre 2015. Grâce au soutien de la base, il avait survécu à des tentatives de le renverser de la part de députés de son propre camp désapprouvant sa ligne très à gauche.

Jeremy Corbyn a aussi été très critiqué pour sa position ambiguë sur le Brexit - en promettant un nouveau référendum tout en décidant de rester neutre sur la question - et ses opposants l’ont jugé trop mou face aux accusations d’antisémitisme au sein de sa formation.