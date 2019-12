[EN IMAGES] Une première station de ski intérieure ouvre dans le New Jersey

EAST RUTHERFORD, New Jersey | Une nouvelle station de ski intérieure, Big Snow, vient d’ouvrir ses portes à East Rutherford, ville du New Jersey, avec une capacité allant jusqu’à 500 personnes sur les pentes.

Le centre commercial American Dream abrite ce qui est considéré comme le premier centre de ski couvert en Amérique du Nord. Il a ouvert ses portes la semaine dernière.

Maintenue à -2,2 degrés Celsius à l’année, la station dispose de 150 000 pieds carrés de pistes, avec quatre remontées mécaniques, dont un télésiège quadruple.

Le propriétaire du Big Snow est Triple Five Group, un conglomérat canadien basé à Edmonton, en Alberta.

Le centre de ski intérieur devrait être pleinement opérationnel d'ici mars 2020, a rapporté Bloomberg.

En plus des activités de ski et de snowboard, aussi bien pour les initiés que pour les débutants, on prévoit aussi 450 magasins et restaurants ainsi que 15 lieux de divertissements, dont un parc aquatique DreamWorks. On prévoit attirer 40 millions de visiteurs par an.