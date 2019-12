Et si Trump déraillait moins?

Je n'ai pas osé reproduire le titre retenu par John F. Harris et qui coiffe l'article dont je m'inspire ce midi: What if Trump weren't Nuts? Et si Trump n'était pas fou?

J’aime bien la réflexion de Harris parce qu’elle expose ce que je considère être une réalité. Bien souvent c’est le président lui-même qui limite la portée de ses actions. Vulgaire, irrespectueux et peu soucieux des faits, il donne souvent dans la surenchère. Il lui arrive souvent de soulever des controverses inutilement et de s'en prendre à tout le monde.

Si sa base lui pardonne aisément ses écarts ou que certains adorent son style non conventionnel, on peut aussi penser que ses excès lui coûtent un certain nombre de votes à l’aide desquels il pourrait se diriger vers une réélection facile.

On mentionne très souvent que Trump se trouve dans une position difficile même si le taux de chômage est historiquement faible. Un président qui présente un tel bilan ne devrait pas être inquiet en prévision de la prochaine campagne électorale. Pourtant il ne parvient pas à franchir la barre du 44-45% dans les sondages et il devra utiliser tout son arsenal pour espérer gagner en Arizona, en Pennsylvanie, au Michigan et au Wisconsin en 2020.

Dans son texte Harris un certain nombre de dossiers où une majorité d’Américains sont prêts à suivre le président. Lorsque Donald Trump présente la Chine comme un adversaire à long terme, qu’il tente de rapatrier les troupes américaines impliquées dans des guerres interminables ou qu’il ne fait pas de la lutte au déficit une priorité absolue, ses concitoyens se joignent à lui.

L’auteur cite même un sondage de l’Université Quinnipiac selon lequel 57% de nos voisins reconnaissent que leur situation financière est moins précaire depuis que Donald Trump est au pouvoir. Ce seul chiffre suffit habituellement à faire grimper rapidement la cote de popularité globale d’un leader.

Il faut reconnaître que si Donald Trump est parvenu à la présidence, c’est justement parce qu’il n’est pas conventionnel et qu’il ne ressemble à aucun autre président. Cependant, l’élection de 2016 fut particulièrement serrée, il a perdu le vote populaire et triompher dans trois états par une marge de moins de 1%.

Voilà pourquoi Harris se demande si une toute petite dose de retenue ne suffirait pas à faire pencher la balance en sa faveur. On ne parle pas ici d’un changement radical qui dénaturerait le personnage, mais bien de «réglages» plus fins. Une approche légèrement modifiée faciliterait aussi le travail de ses conseillers et des républicains qui le défendent au Congrès. Même Donald Trump a reconnu qu’il obtient de meilleurs résultats quand il improvise, mais qu’il commet également ses pires écarts quand il improvise.

Intrigué par la réflexion de l’auteur, j’ai pensé qu’elle vous intéresserait peut-être. Qu’en pensez-vous? Le texte complet est disponible ici .