DUPONT, Hélène "Élaine"



20 novembre 1964 - 10 décembre 2019Au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le 10 décembre 2019, est décédée Mme Hélène "Élaine" Dupont à l'âge de 55 ans.Elle laisse dans le deuil son conjoint M. Yvon Tousignant, ses filles Charlotte et Clémence Dupont, ses beaux-fils Jean-Philippe (Nancy Dorais) et Benoît Tousignant (Carling Cherico), sa mère Mme Jacqueline Provencher et ses frères Luc et Marc Dupont ainsi que trois petits-fils, ses neveux et nièces, sa parenté ainsi que de nombreux amis.La famille tient à remercier le personnel du Centre hospitalier de l'Université de Montréal tant en cancérologie qu'aux soins palliatifs pour leurs excellents soins.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du CHUM seraient appréciés.Parents et amis sont invités à une célébration de la vie à la mémoire d'Élaine qui se tiendra au Café coopératif Desjardins du Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption (180 rue Dorval à L'Assomption) le samedi 11 janvier 2020 de 14h à 18h. Sur place, les participants pourront contribuer à la campagne des 10 sous, initiée par Élaine de son vivant, pour les enfants de Madagascar.