CROTEAU, Lucien



À Montréal, le 5 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Lucien Croteau, époux de feu madame Noëlla Garneau.Il laisse dans le deuil ses fils Sylvain (Carole) et Michel (Julie), ses petits-enfants Maya, Asia, Alycia, Samuel, Félix et Nathan, son frère Maurice, sa soeur Cécile ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le samedi 14 décembre 2019 de 13h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, situé au 6700, rue Beaubien Est à Montréal, H1M 2E3.Les funérailles auront lieu à 16h le même jour à la chapelle du complexe funéraire.