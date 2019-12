Il vénérait Marc Lépine: le blogueur plaide la liberté d’expression

Le blogueur qui faisait l'apologie du tueur de Polytechnique brandit la liberté d'expression pour défendre ses propos antiféministes tout en mettant sur le compte de la blague des menaces envers un universitaire.

« Ma peur, c'est de ne plus avoir ma liberté d'expression, au Québec on n'en a plus », s'est plaint Jean-Claude Rochefort lors de son enquête sur remise en liberté ce jeudi au palais de justice de Montréal.

Assumant pleinement ses propos contre les femmes et contre l'avis de son avocat, le septuagénaire accusé d'incitation à la haine envers les femmes en a remis devant le juge Serge Delisle.

« Toute ma vie, j'ai eu peur de la puissance féministe, il y a toujours cette peur de l'homme blanc québécois de perdre nos privilèges », a-t-il dit dans un discours décousu, mais néanmoins emprunt d'assurance.

Rochefort, un célibataire de 70 ans qui n’a pas été en couple depuis une séparation en 2004, est détenu depuis son arrestation le 5 décembre dernier, la veille de la journée de commémoration de la tuerie de Polytechnique, où Marc Lépine avait froidement tué 14 étudiantes dans une salle de classe.

«Sous le couvert d’un pseudonyme, Jean-Claude Rochefort a mis en ligne sur son blogue plusieurs articles faisant notamment l’apologie du responsable de la tuerie de Polytechnique, Marc Lépine», avait fait savoir la police de Montréal.

Dans son blogue, Rochefort s’en prenait aussi à des universitaires qu’il menaçait, disant entre autres que l’un d’eux « sera exécuté ».

Pour les Incels

Rochefort écrivait d’ailleurs spécifiquement pour la communauté Incel [des hommes célibataires ayant une grogne contre les femmes], leur disant entre autres de n’avoir « pas de pitié » tout en accompagnant ses propos de photos d’armes et du tueur de Polytechnique.

« Quand il a été arrêté, il a dit que les propos [contre l’universitaire] étaient une blague, que la référence à Lépine comme un saint est une mode, a expliqué la procureure Josiane Laplante. Il dit qu’il n’a rien à perdre à 70 ans, qu’il est prêt à aller jusqu’au bout pour gagner. »

Les blogues de 2019 ont été vus plus de 60 000 fois, selon Rochefort.

Lors de son témoignage, l’accusé a toutefois tenu à tempérer ses propos, disant qu’il n’avait « plus la force de continuer le combat », tout en se distanciant d’une certaine façon des Incels.

« Je ne suis pas leur père spirituel, je suis plutôt un grand-père », a-t-il dit, sans jamais toutefois prononcer les mots « Polytechnique » ou « Marc Lépine ».

Caution ou pas ?

Pour l’avocat de la défense Marc-Olivier Carrier, même si Rochefort a admis être l’auteur des blogues, ce dernier devrait quand même être libéré en attendant son procès, d’autant plus qu’il serait prêt à se couper entièrement d’internet.

« Ça va faire diminuer ma facture internet, je suis content », a tout bonnement affirmé Rochefort.

Mais la Couronne, elle, s’oppose fermement à toute libération, afin de ne pas nuire à la confiance du public envers l’administration de la justice.

Elle a d’ailleurs rappelé qu’en 2009, Rochefort avait été arrêté pour des menaces sur des femmes, là aussi via un blogue, ce qui lui avait valu de passer 50 semaines en détention.

L’audience se poursuit, une décision pourrait arriver dans le courant de la journée.