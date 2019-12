Impatiente de se frotter à l’élite mondiale

Première fille à avoir joué dans le midget AAA, Ève Gascon a parcouru bien du chemin depuis quelques années pour se rendre avec le Phénix du Collège Esther-Blondin. Dans quelques semaines, la gardienne de 16 ans fera partie de la formation de 23 joueuses qui représenteront le Canada au Championnat mondial féminin des moins de 18 ans en Slovaquie du 26 décembre au 2 janvier prochain.

« J’ai très hâte. Je ne m’attendais pas vraiment à être sélectionnée cette année puisque c’est la compétition des moins de 18 ans et que j’ai seulement 16 ans, mais c’est certain que lorsque j’ai appris la nouvelle, j’étais vraiment contente », a laissé entendre la gardienne de but du Phénix du Collège Esther-Blondin, après la victoire de son équipe par la marque de 10 à 1, face aux Vito’s de Saint John dans le cadre du tournoi midget AAA de La Baie. Si ce nouveau défi remplit de fierté au plus haut point la jeune gardienne de but, il ne faudrait pas croire qu’elle aurait atteint tous ses objectifs.

« C’était assurément l’un de mes objectifs, mais mon objectif ultime est de remporter un jour une médaille d’or olympique avec Équipe Canada. Mais de simplement me retrouver dans une situation dans laquelle je peux représenter le Canada me rend très heureuse. »

Le rêve de la LHJMQ

Déjà qu’Ève Gascon a marqué l’histoire du hockey québécois au niveau midget, voilà que la prochaine étape pourrait bien l’amener au niveau junior majeur. Bien qu’elle ne veuille pas se faire trop d’attentes, Gascon affirme qu’elle y croit toujours.

« Je n’ai pas encore eu de conversations avec des équipes de la LHJMQ, mais c’est certain que j’aimerais bien me faire repêcher par une de ces équipes cette année. J’essaie tout de même de ne pas me mettre trop de pression sur les épaules et je laisse le destin faire les choses. »

Un modèle

Au fil des années, le rôle de Gascon a bien changé auprès de plus jeunes. Après avoir pris d’autres joueurs comme modèles, c’est maintenant à son tour d’en être un pour plusieurs petites filles qui évoluent dans le hockey québécois.

« Auparavant, je ne me rendais pas vraiment compte de l’impact que je pouvais avoir, mais récemment les choses ont changé. Il y a même des parents de jeunes filles qui me demandent d’appeler leurs filles pour leur parler de mon parcours. »