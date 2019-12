Je sors, je reste

Week-end du 13 au 15 décembre 2019

Coup de cœur

COMÉDIE MUSICALE

Mamma Mia!

Photo courtoisie

La comédie musicale à succès de Juste pour rire Mamma Mia est de retour pour vous plonger sous le soleil chaud de la Grèce, durant le temps des Fêtes. Les chansons d’Abba seront traduites en français et la mise en scène est assurée par Serge Postigo. On y raconte évidemment l’histoire de Sophie, une jeune fille en quête de l’identité de son père, après avoir fouillé dans le journal intime de sa mère Donna. Puis, trois hommes, ayant visité l’île où sa mère résidait il y a 20 ans ressurgissent. Laissez-vous transporter par la magie des chansons, des chorégraphies et de l’extraordinaire scénographie. *Ce soir 19h30, demain à 14h et 19h30 et dimanche à 14h au Théâtre Saint-Denis - 1594 Rue Saint-Denis

Je sors

ÉVÉNEMENT

Salon des métiers d’art du Québec 2019

Photo courtoisie

Si votre magasinage des Fêtes n’est pas encore terminé, rendez-vous à la Place Bonaventure où se tient, jusqu’au 22 décembre prochain, la 64e édition du Salon des métiers d’art du Québec. Plus de 300 artisans des quatre coins du Québec seront sur place pour vous partager leur savoir-faire. Mettez la main sur des produits de beauté, des bijoux du terroir, des items pour la maison, des vêtements, des accessoires et plus encore. *Ce soir, demain et dimanche à partir de 11h à la Place Bonaventure – 800 rue de la Gauchetière Ouest

CONCERT

Concert de Noël des Petits Violons

Photo courtoisie

Dans une ambiance féérique, les Petits Violons donneront leur concert de Noël gratuitement, dans la magnifique église Saint-Pierre Apôtre. Sous la direction de Marie-Claire Cousineau, ils seront accompagnés de Simon Bourget, talentueux corniste de l’Orchestre Métropolitain. On pourra entendre des œuvres classiques comme La Follia de Arcangelo Corelli et des airs de Noël et folklores avec le percussionniste-gigueur Olivier Arseneault. * Dimanche à 16h à l’Église Saint-Pierre Apôtre - 1201 rue de la Visitation

CONCERT

Tire le Coyote

Photo courtoisie

Après plus de 160 concerts livrés au Québec et en Europe, depuis la sortie de l’album Désherbage, Tire le Coyote met fin à sa magnifique tournée avec une soirée en duo, avec son fidèle complice Shampouing (Benoit Villeneuve), à Montréal. L’un à la guitare et l’autre au micro, les deux artistes interpréteront des chansons douces, poignantes et lumineuses, en version unplugged. Le spectateur sera plongé dans une ambiance intime, où les mots et la musique folk sont au cœur de la prestation. *Ce soir à 20h au Théâtre Outremont– 175 Avenue Bernard

MUSIQUE

Heartstreets

Photo courtoisie

Dans le cadre du festival Noël dans le parc, le duo de rappeuses Heartstreets prendra d’assaut la scène de la Place Émilie-Gamelin. Les deux amies d’enfance, Gab Gadon et Emma Beko, passionnées de musique rap des années 90, sont devenues des artistes montantes de la scène hip hop montréalaise. Elles ont d’ailleurs lancé un EP avec plusieurs collaborateurs, dont le chanteur Karim Ouellet. *Demain à 20h45 à la Place Émilie-Gamelin – 1500 rue Berri

LANCEMENT

Raccoon City – Gentil pour un Noir

Photo courtoisie

Qui dit que le hip hop de nos jours est seulement synonyme d’agressivité? Pas avec Raccoon City, qui renverse les conventions avec son flow détendu, sa voix chaleureuse, son style accrocheur et ses textes pertinents. D’origine haïtienne, le rappeur montréalais a des influences de soul à l’américaine, un raffinement européen et les couleurs de la culture créole. D’ailleurs, Raccoon City s’est fait remarquer d’un large public, avec les chansons Après Éternel et Mettre les gants. Cette année, il lance neuf nouvelles chansons dont le premier extrait radio, la chanson-titre Gentil pour un noir. * Ce soir à 20h au Ministère – 4521 boulevard Saint-Laurent

Je reste

SÉRIE

La Faille

Photo courtoisie

Pour un polar qui vous tiendra assis sur le bout de votre chaise, La faille possède tous les éléments. C’est à Fermont que surgit un mystérieux meurtre d’une danseuse érotique. On fait donc appel à la sergente-détective Céline Trudeau, interprétée par Isabel Richer, pour venir en aide au policier Alex Théberge. De fil en aiguille, les suspects deviennent nombreux et la sergente-détective découvre que sa fille Sophie (Maripier Morin), avec qui elle a perdu contact depuis quatre ans, habite désormais, elle aussi, à Fermont. Leurs secrets de famille risquent d’être dévoilés et le bonheur de Sophie est compromis. *Sorti le 12 décembre exclusivement sur le Club Illico

TÉLÉ

Ciné-cadeau

Photo courtoisie

C’est enfin le temps de l’année tant attendu par de nombreux téléspectateurs! La traditionnelle programmation de Ciné-Cadeau est de retour, jusqu’au 5 janvier prochain! Des dessins animés et des films de Noël seront présentés tous les jours, du matin jusqu’au soir. Ne manquez pas ce week-end, Les aventures du Capitaine Bobette : Le film, Les quatre filles du Docteur March, Les Dalton et bien sûr l’indétrônable Astérix et Cléopâtre! *Dès demain sur Télé-Québec

LIVRE

Et j’ai crié sur les murs de ta ville

Photo courtoisie

La jeune auteure de 20 ans Maé Sénécal présente son premier roman jeunesse Et j’ai crié sur les murs de ta ville. Elle nous raconte l’histoire de Riley, une artiste qui trouve refuge chez Jules, un ami de longue date. Toutefois, ce dernier habite dans un immeuble avec des gens peu recommandables et des filles, dont il a la gestion. Elle finit par se rendre compte qu’elle est initiée au milieu de proxénétisme. Elle y fait également la rencontre de Phil...Est-il vraiment amoureux d’elle? Est-elle désillusionnée? *Sorti le 9 octobre