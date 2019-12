«La faille» : des bulles avant de tourner

MONTRÉAL - Interprétant une mère et sa fille en froid dans «La faille», nouvelle fiction de Club illico, Isabel Richer et Maripier Morin ont fait plus ample connaissance d’agréable façon avant de commencer les tournages.

«On s’était déjà parlé une fois, dix secondes, dans un gala, mais on ne se connaissait pas, a raconté Isabel Richer au visionnement de la série, mercredi. Quand j’ai appris que Maripier avait été confirmée pour le rôle, j’ai trouvé son numéro de cellulaire et je l’ai textée en disant : "On va être mère et fille ; il faut aller boire des bulles!" On s’est donné rendez-vous pour manger une bouchée et boire un verre, et ça allait de soi. Comme si on était vraiment de la même famille. Maripier, j’ai l’impression que je la connais depuis 15 ans!»