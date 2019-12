Le Canadien visite les jeunes du CHU Sainte-Justine

Le Canadien a poursuivi sa tradition de plus de 50 ans, alors que les joueurs ont visité les jeunes patients du CHU Sainte-Justine, de l’Hôpital de Montréal pour enfants ainsi que de l’Hôpital Shriners pour enfants.

Photos Chantal Poirier

Jonathan Drouin est en compagnie de Maria Desjardins, 10 ans, qui est atteinte d’une maladie neurologique et de son père, Dany Desjardins, qui était très ému.

Phillip Danault est en compagnie de Shany Ménard.

Le défenseur Otto Leskinen s’est bien amusé avec Théodore Morin, sous le regard de Kathy Melançon.

Max Domi effectuait les derniers préparatifs avant d’aller visiter un jeune dans sa chambre.

Viviane Milot, six mois, est née avec une malformation cardiaque et, depuis sa naissance, elle a déjà subi trois opérations chirurgicales. Viviane est entourée de Marie-Ève Desjardins, inhalothérapeute, et de sa maman, Alexandrine Garceau.

Artturi Lehkonen, Cayden Primeau et Nate Thompson entourent Olivier Gallo.

Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi ont rendu le jeune Adem Brammia heureux.

Enya Sérandour-Barrette est en compagnie de Charlie Hamelin-Sérandour, qui est en attente d’une greffe de cœur, et de Riley Barber.