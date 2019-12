Le devoir de redonner

« Les jeunes, ça me rejoint, s’exclame Francis Bouillon. Je suis passé par là. Redonner à la société, c’est un devoir que je me suis toujours fixé. Si, aujourd’hui, je suis choyé, ça n’a pas été le cas quand j’étais plus jeune.

« J’ai vécu dans l’adversité à bas âge, a-t-il poursuivi. Ça n’a jamais été facile pour moi. Ma recette, je l’ai créée à travailler fort et à croire à mon rêve. J’ai un message à livrer... »

À 44 ans, l’ex-défenseur de la LNH est aux oiseaux. S’il a mis un terme à sa carrière active en septembre 2015, il reste impliqué dans le hockey et, de surcroît, avec l’équipe qui lui a donné sa première chance en 1999.

Entraîneur au développement des joueurs du Canadien, Bouillon est chargé de veiller à l’éclosion des espoirs de l’organisation.

« Que demander de mieux ? s’interroge-t-il. J’aime travailler avec les jeunes. J’ai une expérience de vie à leur transmettre. »

L’implication de Nat’s

Fondé en 1988 par le père Emmett Jones, l’organisme Dans la rue vient en aide aux jeunes sans-abri et à tous ceux qui sont en situation précaire en leur offrant refuge et nourriture.

Grâce à la contribution de l’entreprise québécoise Paragone et de sa marque de vêtements Nat’s, les participants ont reçu en cadeau des vêtements pour l’hiver. Un geste certes apprécié.

Pour soutenir la cause, Dans la rue sollicite la générosité du public par des dons via le site internet : danslarue.org.

« On lance un appel à tous. Ces jeunes en ont besoin », a conclu Bouillon.