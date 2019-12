Le Noël de Jérôme 50

MONTRÉAL – L’auteur-compositeur-interprète Jérôme 50 proposera vendredi soir un spectacle dans le cadre du festival Noël dans le Parc qu’il souhaite le plus «chill» possible.

Après avoir lancé cet été son deuxième album intitulé «Le camp de vacances de Jérôme 49», c’est cette fois-ci sous les flocons de neige et à l’approche des Fêtes que l’artiste s’apprête à monter sur scène, à la place Émilie-Gamelin.

«On va jouer plusieurs chansons de mon premier album, "La hiéarchill", et évidemment quelques chansons du "Camp de vacances". Ça va vraiment être un show "chill"», réfléchit tout haut le musicien, un joint aux lèvres.

S’il ne se décrit pas d’emblée comme le plus grand adepte de Noël et des célébrations qui l’entourent, l’artiste souhaite tout de même y contribuer à sa façon.

«On va peut-être jouer quelques nouvelles tounes aussi, pourquoi pas. C’est Noël, il faut avoir du "fun", donner des petits cadeaux, poursuit Jérôme 50. Le moins c’est matériel, le mieux c’est. Mon but, c’est d’offrir un cadeau immatériel, c’est-à-dire un bon moment, "chill", avec les gens qui seront là.»

Textes politiques

Avec ses allures souvent désinvoltes et sa façon de discuter toujours avec une légèreté quelque peu bon-enfant, il pourrait être facile de ne pas remarquer les intentions politiques et philosophiques inscrites dans les textes des chansons de Jérôme 50. L’erreur serait importante.

«Des chansons comme "Si tu aimes le soleil" ou "Chère Jeanne", ce sont des chansons qui remettent un peu en question l’existence et le rapport au monde, ou du moins mon rapport au monde, au temps, à la mort», explique l’auteur.

L’album intitulé «Le camp de vacances de Jérôme 49», disponible en «Version campeurs» et en «Version moniteurs», cette dernière étant plus osée que la première, s’inspire directement de vraies chansons de camp et de comptines. Le contraste entre la gravité de certains textes et leur enrobage plus ludique crée un résultat aussi déstabilisant qu’efficace.

«L’histoire d’horreur à la mosquée de Québec, moi je voulais témoigner de ça, poursuit Jérôme 50. Par exemple, "Prenons-nous dans nos bras", c’est une chanson qui parle de la guerre et je veux donner la parole aux enfants à travers tout ça. Plus on vieillit, plus on perd notre naïveté, et souvent les enfants ont des réponses plus simples et des idées plus claires par rapport à des enjeux qui, pour nous les adultes, paraissent énormes.»

PHOTO COURTOISIE/Noémie D. Leclerc

Ambitions politiques

Si l’artiste aborde sans gêne des enjeux sociaux parfois très délicats à travers ses textes, sa confiance n’en est pas moins grande par rapport à son implication future sur la scène politique. L’artiste a indiqué à quelques reprises qu’il souhaiterait un jour devenir maire de Québec.

Le projet tient toujours? «Mets-en que ça tient», répond-il avec conviction.

«À Québec, par exemple, on n’a pas de système de récolte de compost, et cette idée-là ça fait partie de mon plan, explique le musicien. Je ne dis pas que je vais me présenter aux prochaines élections, je ne suis vraiment pas là en ce moment, mais ce genre de projet là est essentiel.»

«Ce sont de petites choses qui vont faire en sorte que la ville de Québec va pouvoir devenir une ville dynamique et ouverte sur l’avenir, souligne-t-il. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut vraiment que les choses changent, et vite.»

Jérôme 50 sera en concert vendredi soir à 20 h à la place Émilie-Gamelin.

Noël selon Damien Robitaille

Le festival Noël dans le Parc en est cette année à sa 26e édition et se poursuivra jusqu’au 25 décembre. Actuellement à mi-parcours, l’événement présentera encore plusieurs spectacles dans les parcs Compagnons-de-Saint-Laurent et Lahaie, au cœur du Plateau Mont-Royal, ainsi qu’à la place Émilie-Gamelin.

Pour l’auteur-compositeur-interprète Damien Robitaille, devenir le porte-parole cette année allait de soi.

«Ça faisait trois ou quatre années que je participais au festival en tant que chanteur, et chaque fois ça a été de très belles expériences, uniques. J’aimais beaucoup l’ambiance sur les sites. Et cette année, comme j’ai lancé un album de Noël, ça adonnait bien que j’en sois le porte-parole.»

«Ça fait 26 ans que ça existe, c’est vraiment rendu une tradition à Montréal, et pour moi, Noël ce n’est pas Noël sans les traditions, poursuit-il. Faire partie de cette tradition-là, c’est bien trippant.»

Album de Noël

L’artiste a lancé un nouvel opus le 1er novembre intitulé «Bientôt ce sera Noël», un album de chansons originales qui tente de renouveler le répertoire.

«Pour moi, ça a toujours été important et vraiment agréable de chanter des chansons de Noël, mais je trouve qu’on entend souvent les mêmes, surtout en français, explique le musicien. Je me suis dit: pourquoi ne pas ajouter quelque chose de nouveau au répertoire. Aussi, on m’invite souvent pour faire des spectacles de Noël, et donc tant qu’à être Monsieur Noël, je trouvais ça le "fun" d’avoir mes propres tounes.»