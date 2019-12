Les bobos du travail sédentaire

Marine Caleb - 37e AVENUE

Travailler assis devant un bureau ou un ordinateur est devenu la norme, que l’on soit salarié ou travailleur autonome. Au-delà du manque d’exercice, rester sur une chaise toute la journée a de nombreuses conséquences sur notre corps.

Parmi les principaux effets recensés, notons des problèmes de tension ou de cholestérol, une prise de poids, des tendinites, des maux de tête, des tensions dans le cou ou le dos.

Attention au dos !

« Le problème qui revient le plus est le dos. Ensuite, ce sont le cou et les épaules », explique Kalem Kachur, physiothérapeute à la clinique Physiothérapie Solution Active Verdun.

La raison ? Demeurer trop longtemps assis fatigue les muscles abdominaux (le transverse et l’oblique interne en particulier), deux essentiels à la stabilisation du dos. Rester sur une chaise peut aussi entraîner l’affaissement des disques intervertébraux.

Parmi les problèmes à ne pas oublier, on compte les tendinites aux bras ou aux doigts, encore plus fréquents si on travaille sans souris. « Une position tendue du doigt irrite et crée des tensions », souligne le praticien.

Devoir regarder un écran toute la journée peut aussi entraîner de la sécheresse et de la fatigue oculaire, allant jusqu’à des maux de tête. Selon une étude d’ACUVUE réalisée en 2018, parmi les personnes ne prenant pas de pauses régulières, 48 % pensent souffrir de symptômes de sécheresse ou de fatigue oculaire et 37 % ont attribué la cause d’une migraine à un temps trop long passé devant un écran.

Quelques solutions

Afin de prévenir ces problèmes, l’ergonomie de l’espace de travail est primordiale. Selon Kamel Kachur, adopter une bonne posture est primordial. Il suggère notamment de placer un coussin dans le creux du bas du dos, ce qui permet de maintenir « les fesses au fond de la chaise ».

En outre, les coudes doivent être « proches du corps et à 90° » et l’idéal est de travailler avec un écran légèrement plus élevé que les yeux.

La firme Travail sécuritaire du Nouveau-Brunswick recommande pour sa part une panoplie d’étirements à réaliser toutes les heures au bureau. « Le corps humain a besoin de bouger », acquiesce Kalem Kachur. Le mouvement nourrit les articulations et les cartilages.

En ce qui concerne les douleurs du bas du dos, les physiothérapeutes conseillent souvent de faire des abdominaux et des redressements assis pour renforcer certains abdominaux. « Mais cela ne suffit pas, car il faut aussi faire travailler les muscles plus profonds, essentiels à l’équilibre », tempère le physiothérapeute. Il conseille donc de donner de l’importance à l’endurance et de faire aussi des exercices de gainage.

Si vous êtes déjà assis toute la journée, pensez à rester debout dans les transports en commun ou à garer votre voiture plus loin pour vous forcer à marcher. Un minimum de 30 minutes par jour serait déjà très bénéfique, selon Kalem Kachur.

À en croire les résultats d’une analyse publiée dans la revue médicale The Lancet en 2016, il faudrait de 60 à 75 minutes d’exercice d’intensité modérée pour compenser chaque journée de 8 h passée en position assise.

Quoi qu’il en soit, le plus sera le mieux !