Les coups de cœur de Corey Shapiro

L’homme d’affaires Corey Shapiro ne passe jamais inaperçu. Le propriétaire de la boutique de lunettes haut de gamme Vintage Frames Company compte parmi ses clientes célèbres nulle autre que la chanteuse Lady Gaga. Populaire pour ses goûts luxueux et son train de vie de superstar, il est également suivi par plus de 211 000 abonnés sur Instagram. Voici donc les adresses coup de cœur du businessman montréalais, un peu partout en ville.

C’est simplement passer du temps avec mes enfants. On va au cinéma, on va au chalet, on relaxe ensemble... Cela peut être n’importe quoi, tant qu’on est ensemble. J’adore être un père. Ils sont âgés de 4 ans et de 8 ans. C’est l’âge parfait.