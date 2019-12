L’espion des vedettes accusé aujourd’hui

Pascal Desgagnés, cet individu soupçonné d’avoir espionné les téléphones cellulaires de dizaines de personnalités publiques doit être accusé jeudi matin, au palais de justice de Québec.

L’homme de 45 ans qui a commencé ses manigances en solo il y a plus de six ans, devra répondre à sept accusations soit vol d’identité, fraude à l’identité, méfait à l’égard de données informatiques, utilisation non autorisée d’un ordinateur ainsi qu’utilisation frauduleuse d’un mot de passe.

«L’enquête démontre qu’il aurait agi seul», a affirmé mercredi le sergent Patrick Barrière, du Service de police de l’agglomération de Longueuil.

L’enquête a débuté il y a plus d’un an.

Ce résident de Québec est le principal suspect dans l’affaire de piratage de téléphones cellulaires de vedettes, révélée mardi par notre Bureau d’enquête.

Le suspect a passé la nuit en détention.

Il s’agit des premiers démêlés avec la justice en matière criminelle pour le père de famille.

Ce dernier aurait commencé à sévir le 20 décembre 2013, selon l’acte de dénonciation.

Plusieurs victimes ont été recensées par les enquêteurs au Canada dont certaines aux États-Unis. Il n’y aurait aucun lien entre les victimes, qui ne connaissent pas le suspect.

Des perquisitions ont eu lieu à son domicile, sur des sites web, sur des tours d’ordinateur ainsi que sur divers dispositifs informatiques.