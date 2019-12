L’OSQ en mode John Williams

Star Wars, Jaws, E.T., Indiana Jones, Harry Potter, Superman et tous les autres, John Williams a composé un lot impressionnant de musiques de film. L’Orchestre symphonique de Québec rendra hommage à ces fresques sonores grandioses avec les concerts Hollywood 5.

Les musiciens de l’OSQ ne seront pas en mode relaxe lors de ces représentations à l’affiche ce soir et demain, à 14 h et 19 h 30. Ils seront sur le qui-vive.

« J’étais peut-être un peu trop jeune quand j’ai vu ce film et ça m’avait vraiment marqué. Jaws, sans la musique, n’aurait pas été le même succès. La caméra, au début, filme de l’eau et il ne se passe absolument rien. Si tu ne mets pas de musique, c’est plate au boute. En ajoutant la musique, tout le monde devient stressé », a-t-il dit, lors d’un entretien.

« C’est un très grand compositeur. Tout le monde part à rire en entendant les premières notes de Jaws, et lorsque tu commences la musique de La liste de Schindler, l’effet produit est complètement différent. Les gens se recueillent et vivent quelque chose de plus intérieur. Ça va être tout un trip de vivre ça à partir du podium. C’est aussi tout un concert de succès et c’est très excitant », a-t-il fait remarquer.