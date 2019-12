Personnalités publiques espionnées: la menace n’est pas suffisamment prise au sérieux

Le spécialiste en cybersécurité Steve Waterhouse continue de marteler que la menace n’est pas suffisamment prise au sérieux, autant au gouvernement que dans les entreprises privées.

« Il s’est servi dans tous les buffets. Les inquiétudes sont fondées », lance l’expert, qui affirme que ce n’est que la pointe de l’iceberg. « Il y en aura d’autres », ajoute-t-il.

Plusieurs questions demeurent toutefois en suspens quant à l’étendue des accès de l’accusé.

Son profil d’emploi et le type de contrats avec ses clients sont pertinents, mais ses tentacules à l’interne le sont encore plus.

En personne ou à distance, sur des applications spécifiques ou non, sur quelles bases de données, des réseaux entiers ou pas ? Les tâches professionnelles et la curiosité plus ou moins claire de Pascal Desgagnés soulèvent encore des interrogations.

Des lacunes

Que ce soit chez Desjardins ou ailleurs, le constat est accablant selon Steve Waterhouse. Les lacunes sont évidentes. Au sein des compagnies, les contrats en technologies de l’information (TI) sont souvent octroyés par les ressources humaines, et le personnel ne connaît pas l’informatique.

Par la suite, le suivi n’est pas toujours adéquat. L’individu malintentionné peut ainsi repousser les limites sans se faire prendre.

« Tout le monde fait confiance à tout le monde et on garde le sourire. Il y a un manque d’éducation et de formation. Sans parler que l’anglais fait parfois défaut », déplore-t-il. En outre, les postes de police régionaux n’ont pas les connaissances pour agir.

Les accès

Selon un autre expert, Éric Parent, en raison de son profil, le suspect pourrait effectivement, « par curiosité », avoir pu consulter des dossiers de gens chez Revenu Québec.

« Tout dépendamment de ses accès, c’est quasiment une certitude qu’il a jeté un coup d’œil. Il ne s’est pas gêné pour le faire avec les cellulaires », indique le PDG d’EVA-Technologies, une firme en cybersécurité.

Au fédéral, le type d’attestation de sécurité du personnel dont a besoin un employé est déterminé selon les exigences relatives à la sécurité de chaque contrat. « Ça n’existe pas au provincial », précise Steve Waterhouse.

Au terme du processus judiciaire, ce dernier n’est pas si convaincu que Pascal Desgagnés sera repêché par une entreprise.