Personnalités publiques espionnées: l'épouse du gardien de but Jonathan Bernier épiée

La mannequin et épouse du gardien de but de la Ligue nationale de hockey Jonathan Bernier a déclaré jeudi matin s’être fait espionner par Pascal Desgagnés pendant plus d’un an, sur les réseaux sociaux.

« Si tu savais tout ce qu’il avait à propos de moi en sa possession. C’est dégueulasse, a écrit hier sur sa page Facebook Martine Forget. Je capotais quand ils ont dû me dire ce que le gars avait en sa possession à propos de moi et Jonathan, si tu vois ce que je veux dire... »

Photo Agence QMI, Philippe-olivier Contant

La femme de 33 ans qui a déjà posé pour le magazine Summum et participé à l’émission de télé-réalité Hockey Wives n’y est pas allée de mots tendres envers l’homme qui aurait épié sa vie privée pendant « plus d’un an ».

« Bravo à Monsieur Pascal Desgagnés de Québec pour avoir réussi à regarder et violer mon intimité », a-t-elle laissé tomber. Elle a mentionné qu’elle souhaitait que justice soit faite.

« Il était capable de voir tous mes textos, mes courriels, mes photos, mes notes Facebook, Instagram et je n’étais plus capable d’utiliser mon Twitter, car il avait tout changé, a-t-elle poursuivi. Il y a plusieurs personnes qui portaient des plaintes, car on recevait toujours des avis pour changer nos [mots de passe]. »

« Et pendant un été, j’ai dû avoir à [le] changer 10 fois. Je trouvais ça bizarre, jusqu’à ce que la Police de Longueuil m’appelle à Detroit », a-t-elle ensuite déploré.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil a indiqué mercredi que certaines des nombreuses victimes se situaient aux États-Unis.

Selon nos sources, certaines des victimes pouvaient également avoir fait partie des Kings de Los Angeles à un moment ou un autre.

Le mari de Mme Forget, le gardien de but de 31 ans, Jonathan Bernier, a fait partie de cette organisation de 2006 à 2013. Il évolue maintenant pour les Red Wings de Détroit.

– Avec la collaboration de Félix Séguin