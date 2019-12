Place au bal des transactions

Chaque année, la période des transactions du mois de décembre, la dernière permettant aux équipes de bouger avant le prochain repêchage, réserve son lot de surprises. Celle de cette année ne devrait pas faire exception à la règle.

Contrairement à l’année passée où les Huskies de Rouyn-Noranda et les Voltigeurs de Drummondville étaient vus comme les favoris pour la deuxième moitié du calendrier, aucun consensus clair ne se dégage cette saison à l’aube de la période des Fêtes.

Si les Saguenéens de Chicoutimi, le Phœnix de Sherbrooke, les Wildcats de Moncton, l’Océanic de Rimouski et les Screaming Eagles du Cap-Breton semblent partir avec une longueur d’avance parmi les clubs aspirant aux grands honneurs, il ne faut jamais écarter la magie de Cendrillon qui a tendance à opérer régulièrement lorsque la neige commence à disparaître.

À ne point en douter, les équipes de la conférence de l’Est ne se donneront pas de cadeaux avec la rude compétition qu’elles se livrent depuis le début de la campagne. Et seulement deux d’entre elles obtiendront leur laissez-passer pour le carré d’as en raison du format actuel du tournoi printanier.

À Chicoutimi, la pression de gagner est suffocante. Les Sags, qui n’ont pas remporté la coupe du Président depuis 25 ans, ont répondu aux attentes depuis septembre, mais ils ne diront pas non à l’arrivée de nouveaux éléments. Ils ont d’ailleurs parti le bal en mettant la main sur le capitaine des Remparts, Félix Bibeau, mercredi.

Yanick Jean se retrouve dans une position enviable puisqu’il possède suffisamment de cartes dans sa manche pour frapper le grand coup qui lui permettrait de vivre deux longs printemps, alors que le jeune Hendrix Lapierre, en dépit de ses commotions à répétition, n’a que 17 ans. Sa banque de choix vaut son pesant d’or et nul doute qu’il saura bien manœuvrer pour obtenir ce qu’il désire.

Le moment de gagner

À Rimouski, Serge Beausoleil se retrouve dans une situation légèrement différente. À moins d’un cataclysme, Alexis Lafrenière fera le saut dans la LNH l’an prochain, ce qui laissera un vide important dans l’alignement. Sans compter le départ du Russe Dmitry Zavgorodniy, qui est l’huile du moteur offensif de la troupe bas-laurentienne.

L’équipe doit gagner cette saison avant d’amorcer un nouveau cycle de reconstruction.

Solidifier la défensive à Moncton

Éliminés en quarts de finale lors des deux dernières saisons, les Wildcats n’auront pas droit à l’erreur lorsque les séries se mettront en branle. La ville de Moncton a certes célébré un championnat en 2009, mais dans l’esprit du propriétaire Robert Irving, cela équivaut à une éternité.

Au moment d’écrire ces lignes, la formation du Nouveau-Brunswick détient un arsenal offensif à faire saliver avec les Jakob Pelletier, Alexander Khovanov et Jeremy McKenna. Elle peut aussi compter sur l’un des meilleurs gardiens du circuit en Olivier Rodrigue. À l’exception de Pelletier, ils feront le saut chez les professionnels l’an prochain. Malgré l’apport de Jordan Spence, il ne faudrait pas se surprendre que le club cherche à solidifier sa défensive.

Considérant que les Mooseheads d’Halifax liquideront une partie de leurs effectifs, Jared McIsaac pourrait représenter une option alléchante.

Des vendeurs

Parlant des Mooseheads, les finalistes de la précédente campagne, leur directeur général, Cam Russell, passera beaucoup de temps au téléphone. S’il veut revoir rapidement son club au sommet, il devra sacrifier quelques joueurs clés, à commencer par son capitaine Benoît-Olivier Groulx. On chuchote entre les branches que Groulx resterait dans l’Est. Le Drakkar de Baie-Comeau devrait adopter la même stratégie. Où iront Gabriel Fortier et Nathan Légaré ? Ils sont âgés respectivement de 19 et 18 ans.

Il sera également intéressant de voir l’avenue qu’emprunteront les Voltigeurs et leur directeur général Philippe Boucher. Ce dernier cherche à renflouer sa banque de choix.

L’équipe drummondvilloise a surpris tout le monde en se faufilant au troisième rang dans l’Ouest. Données faussées, diront certains, mais ils n’ont quand même pas volé leurs points. Les rumeurs les plus persistantes envoyaient d’ailleurs Dawson Mercer à Chicoutimi en fin de journée, jeudi.

Que le bal des échanges commence !

Un exemple de constance dans la ligue

Les Islanders de Charlottetown sont la deuxième équipe la plus constante depuis cinq ans, selon les données compilées par Le Journal, des succès qui ne sont pas étrangers à la présence du vétéran entraîneur Jim Hulton derrière le banc.

En vertu d’une récolte de 174 victoires et 377 points depuis la saison 2015-2016 en date du 5 décembre dernier, la formation de l’Île-du-Prince-Édouard arrive au deuxième rang derrière les Huskies de Rouyn-Noranda qui règnent au sommet grâce à des chiffres titanesques de 210 gains et 446 points. À cela, on peut ajouter deux championnats éliminatoires et une coupe Memorial durant cette période.

À l’inverse, malgré leur épopée glorieuse du printemps 2018, le Titan d’Acadie-Bathurst a savouré 121 victoires et récolté 276 points.

Humble

Or, si la réputation de Hulton, un ancien instructeur adjoint des Panthers de la Floride, n’est plus à faire à travers le circuit, le principal intéressé refuse de prendre tout le crédit pour le travail accompli. Les Islanders ont aussi atteint le carré d’as à deux reprises sous ses ordres.

« L’idée est d’amener de bonnes personnes, car les bonnes personnes font les bonnes équipes. Et les bonnes équipes font en sorte que les entraîneurs sont bons et non l’inverse. Je crois que le crédit revient à notre équipe de recruteurs qui réussit à identifier le type de joueurs qu’on veut. On veut des travailleurs acharnés, des joueurs tenaces. Le défi est de transposer ça dans notre recrutement et dans l’évaluation des joueurs.

J’ai une petite part de responsabilités [pour les succès], mais c’est une affaire collective. Nos joueurs achètent notre message et on est chanceux d’avoir de bonnes personnes pour coacher dans des positions clés », estimait le pilote de 50 ans lors d’un récent passage au Centre Vidéotron.

Hulton avait dirigé à Mississauga, Belleville et Kingston dans la Ligue de l’Ontario avant de faire le saut dans la LNH en 2008. Comment s’est-il réadapté aux rangs juniors ?

« Quand tu coaches, tu comprends l’importance d’une relation donnant-donnant [...]. Les adolescents demandent plus de discipline que les pros, mais je crois qu’avec cette génération, il y a plus de relations interpersonnelles. Tu dois leur expliquer pourquoi tu fais cette chose ou une autre. C’est une grosse partie de notre job. Le plus gros changement que j’ai fait a été d’apprendre à mieux connaître mes joueurs individuellement. »

Dans le calepin...

Si ça passe ou ça casse pour Moncton cette saison, c’est aussi le cas pour les Eagles, qui perdront plusieurs morceaux importants au terme de la présente campagne. Après un départ canon, l’équipe a connu quelques ennuis dans les dernières semaines et il est clair que le directeur général,

Jacques Carrière, fera tout en son pouvoir pour améliorer l’équipe. L’attaque est redoutable, mais du renfort défensif serait plus que bienvenu, surtout que l’équipe est toujours privée du vétéran Antoine Crête-Belzile, qui n’a pas joué un match à cause d’une commotion cérébrale. Si le gardien Kevin Mandolese reste en santé, il faudra les avoir à l’œil. L’équipe n’a pas atteint les demi-finales depuis 2007.

Triste mercredi soir au vétuste Centre Robert-Guertin de Gatineau où une poignée d’amateurs seulement ont assisté à la 10e défaite de suite des Olympiques, qui se sont inclinés 3 à 2 contre l’Armada. Le chiffre officiel de 1361 spectateurs semble totalement erroné si l’on se fie aux photos partagées sur Twitter par un confrère du Droit, Jean-François Plante. 17e au classement général, la troupe d’Éric Landry s’enlise, mais le directeur des opérations hockey,

Alain Sear, a réitéré sa confiance envers son personnel d’entraîneurs au cours des derniers jours. Une chose est sûre, le message des amateurs est clair.

Belle initiative de la Ligue canadienne de hockey de partager en vidéo l’histoire d’Éric et Julie, qui servent de famille d’accueil pour le Phœnix de Sherbrooke depuis six ans. Le couple a pris goût à prendre soin des adolescents qui s’invitent dans leur foyer. Ils sont, en quelque sorte, leurs parents adoptifs pendant la saison de hockey. La vidéo d’une soixantaine de secondes a été partagée sur la page Facebook de la LHJMQ. Le hic, c’est que celle-ci a été tournée uniquement en anglais avec l’ajout de sous-titres en français. La LCH se dit une ligue bilingue, mais elle rate souvent la chance de promouvoir la langue de Molière dans ses événements officiels. Une autre occasion ratée. Nous sommes impatients d’entendre la vidéo en français d’une famille de Regina !

Le face à face

Gabriel Fortier

Drakkar | Centre

Buts 12

Aides 11

Points 23

Différentiel -1

PARTIES JOUÉES 31

Samuel Houde

Saguenéens | Centre

Buts 15

Aides 27

Points 42

Différentiel +16

PARTIES JOUÉES 31

371: L’Océanic a été l’équipe la plus victorieuse de la décennie (2010 à 2019) avec 371 victoires (,576), selon les chiffres compilées par le statisticien de la LHJMQ, Denis Demers.

5: L’Armada de Blainville-Boisbriand peut se vanter d’avoir remporté cinq championnats de division durant la décennie.

30: L’attaquant de l’Océanic, Cédric Paré, est devenu le premier marqueur de 30 buts cette saison au Canada à la suite d’une correction dans une feuille de match. Il est le coéquipier d’Alexis Lafrenière.