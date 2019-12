S'identifier aux Russes: des conservateurs américains pourraient le regretter

Étudier la société américaine sur une longue période permet souvent de constater des revirements étonnants.

Dans un article publié ce matin sur le site de The Atlantic, Anne Applebaum relève le cas de penseurs de la droite conservatrice, très critiques des États-Unis de 2019, qui puisent maintenant leur inspiration du côté de la Russie. Une attitude qui a piqué ma curiosité, surtout si on considère que depuis le début de la guerre froide l’Union soviétique et plus tard la Russie ont été considérées comme des ennemis à abattre ou encore un joueur nuisible avec lequel on ne fraye qui si on y est contraint.

Ce revirement de situation étonne également parce que depuis le début du 20e siècle ceux qui étaient attirés par l’Union soviétique étaient essentiellement des penseurs de la gauche, eux aussi très critiques des États-Unis, voyaient dans le modèle communiste une solution aux excès du capitalisme.

Les conservateurs qui manifestent maintenant une sympathie pour des régimes autoritaires et pour la Russie sont déçus de la situation actuelle aux États-Unis. Ils déplorent la disparition de l’Amérique blanche, anglo-saxonne et protestante (les fameux WASP). À leurs yeux l’immigration, les changements démographiques et la rectitude politique constituent autant d’exemples de la dégénérescence de leur société.

Pour contrer cette «grande noirceur» américaine et éviter la mort du rêve américain, ils se tournent vers le modèle russe pour ramener un peu de décence et d’unité aux États-Unis. Ils perçoivent Vladimir Poutine comme un meneur qui veut restaurer la grandeur de l’Église orthodoxe pour mettre fin à la décadence des mœurs.

Anne Applebaum fait bien ressortir la méconnaissance de la société russe qui inspire tellement cette droite conservatrice. Elle explique que la Russie de 2019 est à des lieux de représenter le «phare du christianisme». La Russie présente un taux d’avortements élevé, près du double de celui des États-Unis, la pratique y est à la baisse, on y retrouve seulement 15% de croyants et 5% de la population reconnaît avoir lu la Bible.

Difficile aussi d’affirmer que les actions de Vladimir Poutine et de son gouvernement puissent être interprétées comme l’incarnation des valeurs chrétiennes. Se tourner vers la Russie c’est faire fi des assassinats politiques, de l’ingérence dans les élections américaines et des limites à la liberté d’expression.

De plus, se tourner vers le modèle russe pour préserver le tissu social des États-Unis, c’est oublier qu’une province de la Russie est soumise à la Charia et que la répartition de la richesse y est encore plus déficiente qu’au pays de l’Oncle Sam. Pas bien chrétien tout ça...

