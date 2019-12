Six représentants de la LHJMQ avec ÉCJ

Six des sept joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) invités au camp d’entraînement d’Équipe Canada junior (ÉCJ) ont été retenus dans la formation de 23 joueurs de Dale Hunter, jeudi.

Les attaquants Alexis Lafrenière, Raphaël Lavoie, Benoit-Olivier Groulx et Dawson Mercer feront tous le voyage en République tchèque pour le prochain Championnat du monde de hockey junior qui aura lieu du 26 décembre au 5 janvier, tout comme le défenseur Jared McIsaac et le gardien de but Olivier Rodrigue. Jakob Pelletier ne suivra pas ses comparses en Europe, lui qui s’est blessé quelques jours avant le début du camp d’entrainement d’ÉCJ.

L’ancien produit de la LHJMQ, aujourd’hui membre de l’organisation des Red Wings de Detroit, Joe Veleno fera partie de l’équipe.

Quatre des neuf joueurs retranchés sont éligibles au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, soit Cole Perfetti, Connor Zary, Braden Schneider et Dylan Holloway. Les espoirs des Golden Knights de Vegas Peter Diliberatore et Peyton Krebs ont subi le couperet. Alex Newhook (Avalanche du Colorado), Thomas Harley (Stars de Dallas) et Hunter Jones (Wild du Minnesota) ont tous été retournés à leur équipe junior. L'entraîneur doit encore retrancher un attaquant à sa formation, mais cette coupure sera annoncée seulement lorsque l’équipe aura mis les pieds en Europe.