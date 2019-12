Trois adresses et trois nouveautés

Ce week-end, je vous fais redécouvrir trois adresses bien connues en ville, mais qui vous offrent bien des nouveautés. Commençons d’abord par l’Hôtel Le Germain Montréal, qui a totalement fait peau neuve et qui nous offre un nouveau bar et restaurant. Puis, malgré les interminables travaux, le restaurant Richmond est prêt à vous accueillir à leur décadent brunch de Noël. Et pour finir, je vous invite à vous détendre aux nouvelles expériences du Strøm spa! Oh, que l’on ne manque pas de choses à faire en ville!

BOIRE : Le magnifique bar le Flâneur et le restaurant Boulevardier

Photo courtoisie

Si vous aimer flâner dans les bars et restaurants d’hôtel, sachez que l’hôtel du centre-ville Le Germain Montréal s’est refait une beauté! J’ai eu moi-même la chance de visiter les lieux et je dois dire : quel changement! Le décor moderne et chaleureux est signé Atelier Zébulon Perron, et sa touche nous enveloppe dans une ambiance urbaine, chic, mais sans prétention. J’ai particulièrement eu un coup de cœur pour le Flâneur Bar Lounge, qui met en vedette son long bar élégant, de 45 places assises. On peut s’arrêter pour y siroter un café le jour et un cocktail, le soir. On nous y sert également des huîtres fraîchement écaillées. De plus, dans le même grand espace, le restaurant le Boulevardier, nous offre une vue imprenable de l’avenue Président-Kennedy avec ses grandes fenêtres. Découvrez également la cuisine raffinée du chef David Pellizzari élaborée, à partir de produits frais du terroir. (2050 rue Mansfield, Montréal)

MANGER : Le Chef Gianfranco Schifano et son excellent brunch de Noël au Richmond

Photo courtoisie

Dans une ambiance des fêtes, le restaurant Richmond lance ses brunchs de Noël, qui auront lieu seulement les samedis et dimanches, jusqu’au 22 décembre prochain. Le nouveau chef Gianfranco Schifano a, en effet, élaboré un menu festif inspiré de la cuisine du Sud de l’Italie, qui vous fera saliver, du début jusqu’à la fin. Pour 45 dollars par personne, on nous sert en entrée un velouté de foie gras, châtaignes et champignons. C’est cochon, mais si bon! Puis, on se fait plaisir avec un plateau à partager de plusieurs antipasti composés de bruschetta et Burrata, tartine de pomme et fromage de chèvre et poivrons farcis au stracciatella. Comme plat de résistance, vous avez le choix entre l’assiette de bar méditerranéen avec eau de mer, le plat de cannelloni d’aubergine et parmesan ou de rigatoni Genovese et enfin la dinde réinventée farcie au prosciutto et bœuf, avec une sauce aux figues. D’ailleurs, la dinde était pour ma part, le plat le plus savoureux! Finalement, pour les dents sucrées, impossible de ne pas se régaler du tiramisu à la citrouille et biscuits amaretti. Miam! (377 rue Richmond, Montréal)

SORTIR : Nouvelles expériences immersive au Strøm spa nordique

Photo courtoisie

Vendredi dernier, j’ai fait l’expérience immersive la plus intéressante de ma vie : la méditation sonore guidée! C’est au Strøm spa, à l‘abri des flocons, que je me suis laissée emportée par cette pratique, qui fait appel à diverses ondes sonores, pour nous plonger rapidement et facilement à un état méditatif. On sous-estime les pouvoirs du son en tant que méthode d’introspection et de méditation, mais je vous dis, j’y suis sortie complètement zen! Mes préoccupations ont disparu le temps d’une trentaine de minutes, grâce à divers instruments tels que les bols tibétains, les gongs, les tambours ou encore les bols de cristal. De plus, vous pouvez aussi profitez de la nouvelle expérience du circuit thermal guidé, dans les bains chauds, froids et la détente. Durant, le temps des fêtes, offrez-vous ce beau cadeau de relaxation! (Suivre les horaires à cet effet - 1001 Boulevard de la Forêt, Verdun, Montréal)