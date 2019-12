Trois grands de la chanson francophone à la Place des Arts

MONTRÉAL – Trois grands rendez-vous célébrant la chanson francophone seront à l’horaire de la Place des Arts en 2020.

À l’initiative de la maison de production Tandem, Jean-Pierre Ferland (6 et 9 février), Petru Guelfucci (18 octobre) et Catherine Lara (15 novembre) vivront des retrouvailles avec leurs admirateurs montréalais.

Soulignant plus de 60 ans de carrière, Jean-Pierre Ferland pige dans son répertoire de quelque 300 titres à l’occasion de «Dans l’intimité d’un concert avec Jean-Pierre Ferland – Une chance qu’on s’a». Cet événement devait d’abord n’être présenté qu’une fois, dans une exiguë église de village, mais aura finalement une existence plus longue dans les petites salles de la province. À Montréal, notre petit roi se produira à la Cinquième Salle.

Le chanteur corse Petru Guelfucci, pour sa part, s’arrêtera à la Maison symphonique dans la foulée de sa tournée «Les grandes chansons du Soleil», lui dont l’album «Corsica» (1991) s’était écoulé à plus de 100 000 exemplaires au Québec.

C’est également la Maison symphonique que Catherine Lara enflammera avec son spectacle «Entre la vie et l’Amour», où, entourée de quatre musiciennes à cordes, un guitariste et un choriste, elle revisitera ses grands classiques, et offrira des nouveautés ainsi que d’autres morceaux qu’elle affectionne, dans des ambiances tziganes, celtiques et latines.

Les billets pour ces trois tête-à-tête sont en vente à la billetterie de la Place des Arts.