Un gros merci

Je lis votre rubrique tous les jours avec plaisir et apprécie vos sages réflexions et conseils, et je tiens à vous remercier pour la si belle pensée du jour du 27 septembre dernier. Cet échange que vous avez si bien scénarisé entre Charlie Brown et Snoopy que je résumerai ainsi « C’est vrai, nous allons tous mourir un jour, mais tous les autres jours nous serons vivants. »

Cette vérité m’a frappée de plein fouet quand je l’ai lue, puis méditée. Avec pour résultat qu’elle m’a arrachée d’une apathie dans laquelle je me morfondais depuis quelques semaines déjà. Et pas plus tard que le lendemain, samedi, « je revenais à la vie », aux miens, à mon travail, à la confiance en moi-même, et à la joie d’avoir droit à ce temps de vie, et de pouvoir profiter au maximum de chaque précieuse journée.

Mary

Merci de me permettre de toucher du doigt les effets de mon travail. Je propose des pistes de réflexion et les lecteurs-trices se les accaparent en fonction de leurs besoins. Tout autant que les lettres choisies pour publication, les pensées du jour viennent teinter l’humeur de la journée.