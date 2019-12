LEMONDE, Réjean



Paisiblement et entouré de sa famille, à l'hôpital du Haut-Richelieu, le 4 décembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Réjean Lemonde, époux de Mme Berthe Boudriau, résident à Saint-Jean-sur-Richelieu secteur Iberville.Outre son épouse il laisse dans le deuil, ses enfants: Lucie (Dominic Boudreau), Manon (Pierre Roberge) et Linda Lemonde (Pascal Roberge); ses petits-enfants: Stéphanie et Catherine Bellavance, Anthony (Kim Cyr) et Magalie Roberge, Élodie Lanouette; ses frères et ses soeurs: Claire (feu Fernand Parent), feu Yvon (Rose-Aimée) Rita et Lise Lemonde (Mario Lafrance); ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Denise (Jacques Dupuis), Gisèle (Roland Rathé), feu Denis (Nicole Boudriau) et André Boudriau (Rita Samson); ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111le dimanche 15 décembre 2019 de 9h30 à 11h30, suivi d'un hommage à sa vie à 11h30 au complexe même.En sa mémoire, des dons à la Fédération des Sociétés Alzheimer du Québec seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles au bureau du complexe ou en ligne au: https://alzheimer.ca/www.complexefuneraire.ca