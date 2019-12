À écouter le ministre Pierre Dufour, c'est le caribou qui est de trop dans la forêt!

Quand la CAQ se donne des airs de ce qu’il y avait de plus nauséabond du régime Harper...

Photo d'archives, Simon Clark

Mépris de la science au profit des industriels

On sait déjà depuis longtemps que certains députés de la CAQ ne rechignent pas à tourner les coins ronds quand il s’agit de défendre certains dossiers qui leur sont chers; comme les maternelles 4 ans, par exemple.

Des scientifiques, des experts, publient des «zétudes» qui plombent l’argumentaire des Geneviève Guilbault ou Éric Caire? Attaquons le messager. Et s’il y a des mandarins, des chiens de garde institutionnels, qui lèvent la main pour en appeler à plus de prudence... Muselons les contre-pouvoirs!

Comme plusieurs Québécois, j’ai été complètement dégoûté par l’attaque méprisante du ministre des Forêts, Pierre Dufour, à l’endroit d’un des principaux spécialistes québécois du caribou forestier, Pierre-Hugues St-Laurent.

C’est que le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs a décidé de reporter à 2023 une mesure de protection d’une espèce animale emblématique du Québec. Rappel des faits, du journaliste Alexandre Shields:

«Non seulement le gouvernement du Québec n’a toujours pas de plan de protection pour assurer la survie du caribou forestier, mais le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé d’abolir les mesures de protection mises en place sur trois territoires afin de préserver l’habitat de ce cervidé menacé de disparition. Cette décision de Québec d’ouvrir ces territoires à l’industrie forestière, au nom de la « vitalité économique » de la province, est dénoncée par des spécialistes et défenseurs de la protection du caribou.»

JMTL

Tasser le caribou pour faire place aux «garettes»?

En gros, donc, on tasse le caribou pour faire de la place aux «garettes» (le nom que l'on donne par chez nous aux débusqueuses). Et si cela se traduit par une fragilisation encore plus grande de l’espèce et des écosystèmes? So what! Y’a 46 000 hectares de belle forêt à bûcher là!

On se croirait en 1952.

Sollicité par le journaliste Shields, l’universitaire Pierre-Hugues St-Laurent a indiqué que les justifications du ministère étaient très faibles, voire fausses. À moins d’avoir trouvé une façon d’identifier chaque cervidé. Ce qui n’est évidemment pas le cas.

Réponse du ministre:

«C'est facile d'être assis dans sa tour d'ivoire à l'université de Rimouski et de dire: “Voici comment ça fonctionne”.»

Car bien entendu, faire un postdoctorat sur le caribou, ça se fait dans une salle de classe. Dans une «tour d’ivoire».

Faut vraiment être de mauvaise foi pour s’attaquer ainsi à ceux qui sont censés guider les législateurs, les informer, de manière objective, sur les dossiers et les questions qui les concernent. On s’entend que le ministre Dufour ne se place pas dans une situation pour discuter ou tenter de comprendre les tenants et aboutissants des écosystèmes dans les endroits où se trouve le bois.

Vraiment pas. Et le ministre ne s’en cache pas:

« La forêt, c'est une manière d'exploiter économiquement quelque chose qui repousse. Mais c'est sûr que ça peut avoir un effet sur le caribou, on ne se le cachera pas. Un moment donné, on va se dire les vraies affaires aussi. »

Précision, M. le ministre... Ça va avoir un effet sur le caribou . Ce n’est pas une hypothèse, vos propres experts vous le diront. À entendre Pierre Dufour, c’est le caribou qui est de trop et dans le chemin des forestières.

Henri Jacob, du groupe l’Action boréale, a lui aussi critiqué la gestion des écosystèmes, et ce, de manière virulente, notamment en s’attaquant à un sous-ministre qui, semble-t-il, en mènerait très large au ministère des Forêts. Cela a valu à M. Jacob une mise en demeure de la part du ministère.

Que ce soit quand Éric Caire se moque des experts de la petite-enfance (j’en ai traité abondamment, surtout quand le député s’était donné des airs d’Elvis Gratton en se moquant des «zétudes» des experts), ou quand il manigance pour éviter le plus possible de s’embarrasser des avis qui le contrarie, ce que l’on voit poindre de la CAQ est inquiétant et nous rappelle, tristement, les heures sombres de la gouvernance Harper à Ottawa.

Éliminer les contre-pouvoirs, s’attaquer aux scientifiques, centraliser le pouvoir le plus possible dans les mains des ministres... Rien de bien emballant.

Le journaliste Michel C. Auger avait bien résumé la situation:

«Un an après son élection, ce gouvernement montre assez bien comment il entend exercer le pouvoir: ramener le plus possible de décisions entre ses mains. Ce qui signifie éliminer le plus possible les avis extérieurs et les institutions qui font office de contre-pouvoirs.

«On l’a vu très clairement ces dernières semaines dans des dossiers comme l’énergie ou la gestion du Fonds vert. Le gouvernement concentre les décisions au Conseil des ministres et veut se passer le plus possible des avis susceptibles de lui indiquer qu’il pourrait faire fausse route.»

Cette façon de faire a beaucoup déplu aux Québécois dans le passé. Si j’étais dans l’opposition, j’en prendrais bonne note. On est loin des prochaines élections, certes, mais cette manière d’exercer le pouvoir fera son temps. Rapidement.

Les boutades du ministre Pierre Dufour ont été dénoncées non seulement par des adversaires politiques de la CAQ, mais aussi des gens qui ont voté pour ce parti, mais qui sont très mal à l’aise avec ce type de discours.

On les comprendra.