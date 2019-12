Alzheimer: «J'ai accompagné maman dans cette maladie» - Dorothée Berryman

Passionnée de jazz, cette actrice à la voix si distinctive est dotée d’une élégance naturelle qu’elle transmet aux personnages qu’elle incarne. Dans la série «Une autre histoire», elle tient le rôle d’une femme qui perd le contrôle de son destin au fur et à mesure que ses souvenirs lui échappent. Une triste réalité que Dorothée Berryman a vue de près il y a quelques années, alors que sa mère souffrait d’Alzheimer.

Dorothée, vous incarnez une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer dans «Une autre histoire». C’est une réalité qui vous est familière.

Oui, maman est décédée des suites de cette maladie, et je l’ai accompagnée pendant plusieurs années. C’est une maladie terrible. J’ai vu toutes les étapes. Ça commence par de petites choses. On oublie de prendre un médicament, de renouveler une prescription, on perd des objets... Quand ma mère s’est mise à avoir ce genre d’oublis, au début, je me fâchais. J’avais l’impression qu’elle ne s’intéressait pas à ce que je racontais, parce qu’elle me faisait toujours répéter.

À ce moment-là, vous ignoriez toujours qu’elle souffrait de ce mal...

En effet. Jusqu’à ce jour où j’ai vraiment eu peur. J’avais loué un chalet, et maman était venue me rejoindre. Elle est partie marcher sur la plage et elle n’était plus capable de retrouver le chalet. Après cet événement, elle a passé des examens, et le diagnostic est arrivé. Au départ, elle pouvait rester seule chez elle, mais à un certain moment, elle a eu besoin d’aide 24 heures par jour. On a été obligés de la placer. Ç’a été toute une histoire. Pour un proche, c’est comme si on devait vivre le deuil plusieurs fois.

On perd un peu de la personne à chaque petite régression.

Oui. Et un jour, la personne que tu aimes ne se rappelle plus qui tu es, elle ne se souvient plus de ton nom. À la fin, on communiquait en chantant. La musique, elle ne l’avait pas oubliée. C’étaient des chansons irlandaises de mon père, même si elle ne parlait pas anglais. (sourire) Alors, c’est certain que, lorsqu’on m’a offert le rôle de Gisèle, je n’ai pas pu faire autrement que de penser au déclin de ma mère. Cette femme a encore des moments de lucidité, mais elle peut aussi avoir des changements d’humeur subits, se fâcher tout à coup. J’ai trouvé que c’était très intéressant à explorer. J’ai essayé de l’incarner le plus honnêtement et naturellement possible.

On sait à quel point la mémoire est importante pour une actrice. Est-ce que c’est quelque chose qui vous inquiète étant donné votre histoire familiale?

J’en ai peur, parce qu’il peut y avoir un facteur génétique à la base de la maladie. Pour ma part, je n’ai aucun problème de mémoire, mais j’essaie de me souvenir de l’âge qu’avait maman quand ça lui est arrivé. Je me souviens qu’elle s’écrivait sur des petits papiers toutes sortes d’aide-mémoire, qu’elle plaçait un peu partout dans la maison. Je me rappelle aussi qu’elle confondait des choses. Elle pouvait mettre des betteraves et des fraises dans le même contenant parce que c’était rouge.

Votre mère vous a prénommée Dorothée en référence au «Magicien d’Oz». Cela reflète-t-il une sensibilité artistique?

Les plus beaux souvenirs de ma mère étaient rattachés à l’époque où elle faisait du théâtre amateur. Ça m’a beaucoup influencée parce que, quand j’étais petite, elle me faisait apprendre des récitations, des poèmes, des chansons... On passait des soirées à faire ça. Quand j’ai commencé à faire de la radio, à l’adolescence, c’est elle qui m’a poussée à passer des auditions. Maman aimait le jeu et elle jouait du piano. Mon père chantait.

Que faisait votre père?

Il était cultivateur, et maman avait été maîtresse d’école. C’était l’époque où les hommes préféraient que les femmes restent à la maison, alors elle avait cessé de travailler pour s’occuper de nous.

Il y a quelques mois, nous avons eu l’occasion de vous voir au bras de Jean-Marie Lapointe aux «Dieux de la danse». Est-ce une de vos passions secrètes?

C’est difficile pour moi, en fait. On y est arrivés, mais disons qu’on a dû répéter énormément.

Vous semblez être en grande forme. Pratiquez-vous toujours le Pilates?

Oui. Je trouve que c’est une forme d’exercice extraordinaire. J’en fais en studio deux fois par semaine. C’est un travail très minutieux. Il faut avoir le bon professeur, et il s’adonne que j’ai le meilleur du monde! Mais il faut dire que j’adore les professeurs! (rires)

C’est quelque chose que vous aviez dit à propos de votre ancien conjoint, Pierre Labelle: qu’il avait été «comme un professeur» pour vous.

J’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour lui. Je n’en revenais pas de son travail, de sa façon de s’y prendre pour écrire ses spectacles. J’étais épatée aussi par tout ce qu’il apportait qui n’était pas monnaie courante à l’époque. À part Yvon Deschamps et quelques autres, peu de gens faisaient du «stand-up». Je me souviens d’être allée le voir dans sa loge avant un spectacle à la Place des Arts. C’est Clémence DesRochers qui l’avait poussé à écrire son matériel et elle lui avait envoyé une «napkin» sur laquelle il y avait un bec. C’était sa façon de lui dire merde! Je n’ai jamais oublié ça. J’ai trouvé ça tellement beau. Pierre a été important pour moi.

«Une autre histoire» sera de retour le lundi 6 janvier à 20 h, sur les ondes de Radio-Canada.