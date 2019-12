[BALADO] Retour sur le nouveau «Spygate» des Patriots!

Alors que des millions de fans adulent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ceux-ci se retrouvent encore dans l’embarras avec ce nouveau «Spygate», impliquant cette fois-ci les Bengals de Cincinnati.

Faut-il vraiment tricher contre les pauvres Bengals et enregistrer leurs signaux durant les matchs? Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est produit? On fait le tour de cet enjeu chaud de la semaine dans La Zone payante!

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous

Dans votre balado de football, on se demande aussi qui va remporter le titre de la très faible division Est de la conférence Nationale entre les Eagles de Philadelphie et les Cowboys de Dallas.

On y va avec nos prédictions pour les matchs du week-end et la classique Chronique au bar!

15e segment audio 100% Fantasy football

Nous vous présentons encore notre segment 100% fantasy cette semaine, dans lequel on vous donne quelques trucs pour préparer les alignements de vos différents pools! Cette semaine, on vous donne l’identité de 5 joueurs à faire jouer absolument, 5 joueurs à laisser sur le banc et 5 joueurs à aller chercher dans le pool de joueurs autonomes qui peuvent vous aider tout de suite!

Écoutez le segment 100% fantasy ci-dessous

