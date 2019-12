Des Grosses bouteilles pour vos gros partys !

On discute de cette tendance croissante : les gros formats (magnum, double-magnum, vinier, etc.). On reçoit Gabriel Jauvin, sommelier au Pullman depuis son ouverture, qui nous amène dans les coulisses de cette institution montréalaise, premier vrai bar à vin de la ville. Gabriel nous parle aussi de son parcours dans le monde du vin, des tendances qu’il a vues émerger ou disparaître, de snobisme et de cette approche anti-snob qui, à notre avis, explique pourquoi tant d’amateurs de vin montréalais ne jurent que par ses conseils. On déguste à l’aveugle et on, bien sûr, plusieurs suggestions de vins à ne pas manquer!

Bonne écoute!

Suggestions de la semaine

Nadia

Domaine Papagiannakos, Retsina 2018, Grèce (17,05 $ - Code SAQ 14216831)

Causse Marines, Gaillac 2018, Les Peyrouzelles, France (24,45 $ - Code SAQ 709931)

Patrick

Bernard Magrez, L'Aurore en Gascogne 2017, Côtes de Gascogne, France (17 $ - Code SAQ 13331976)

Paul Jaboulet Aîné, Le Grand Pompée 2016, Saint-Joseph, France (32,50 $ - Code SAQ 14095371)

Mathieu

El Bonhomme, Valencia 2018, Espagne (36,20$ (1,5 l) - Code SAQ 12213505)

La Gascogne par Alain Brumont, France (43,15 $ (3 l) - Code SAQ 13950347)

Vin en dégustation

Manuel Carvalho, Douro 2015, Martins Golpe, Portugal (20 $ - Code SAQ 14234668)

Vin à l’aveugle

Caprili, Sangiovese 2018, Ilex, Toscana, Italie (16,80 $ - Code SAQ 13942929)