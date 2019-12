Frédérik Gauthier et l’effet Babcock

Avant le congédiement de Mike Babcock, le 20 novembre dernier, Frédérik Gauthier remplissait des missions plus importantes pour les Maple Leafs de Toronto, une situation qui a changé avec l’arrivée de Sheldon Keefe.

Lors des premiers matchs de la saison, le Lavallois jouait de grosses minutes sur le quatrième trio de l’équipe, en plus d’avoir un certain succès à l’attaque. Même s’il a un peu ralenti par la suite, Gauthier se percevait tout de même comme un élément important parmi les «plombiers» de Toronto.

Après toute l’histoire entourant Babcock, c’est Keefe qui a pris la relève derrière le banc et celui-ci a placé l’expérimenté Jason Spezza au centre de la quatrième ligne offensive, un poste généralement occupé par le Québécois.

«Pour être honnête, il ne peut pas y changer grand-chose, a mentionné l’entraîneur-chef au réseau Sportsnet, jeudi. Il jouait bien avant; on essaie seulement des combinaisons différentes. Fred connait son rôle et il est un incontournable sur le quatrième trio. Nous sommes très confortables avec ce qu’il peut apporter.»

Même si Keefe le considère comme un incontournable, ça n’a pas empêché Gauthier de laisser sa place lors des quatre derniers matchs des «Leafs». Non seulement Spezza l’a devancé, mais d’autres joueurs rappelés de la Ligue américaine comme Pierre Engvall, Nic Petan ou Pontus Aberg l’ont aussi supplanté à quelques occasions.

Une question de style

«Honnêtement, c’est vraiment nul d’être laissé de côté, a réagi le principal intéressé. J’avais l’impression que les choses allaient vraiment bien.»

«Toute l’équipe a subi de grands changements lorsque le nouvel entraîneur est arrivé et je crois qu’il y a encore quelques trucs auxquels je dois m’habituer.»

Alors qu’il regardait les matchs de la passerelle, les Maple Leafs ont gagné deux matchs et en ont perdu deux. Gauthier compte cinq points en 29 matchs cette saison. L’an dernier, il avait disputé 70 rencontres pour 14 points.

Son imposant physique (6 pi et 5 po et 234 lbs) concordait davantage avec le style de jeu de Babcock, plus dur et porté sur l’échec avant. Keefe, lui préconise l’attaque et les capacités techniques des joueurs, ce qui manque un peu à Gauthier.

«Je ne sais pas si un système m’avantage plus que l’autre, mais au moins je jouais dans l’ancien, a reconnu le Québécois. La seule chose que Keefe m’a dit était que je jouais bien, mais que j'allais devoir laisser ma place. Je ne sais pas pourquoi.»