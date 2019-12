«Fugueuse la suite»: «Ce sera tout aussi bouleversant!»

Rendez-vous dans un bar de la rue Saint-Laurent, à Montréal, avec Ludivine Reding et Jean-François Ruel, tous deux réunis sur le plateau de tournage de la deuxième saison de la série «Fugueuse». Quatre ans plus tard, Fanny doit conjuguer avec les séquelles de l’enfer qu’elle a traversé, alors que Damien est fraîchement sorti de prison.

Ludivine et Jean-François, en vous voyant réunis sur le plateau de «Fugueuse la suite», le premier mot qui nous vient en tête est: «Enfin!»

LUDIVINE: C’est ce que nous nous sommes dit nous aussi, lors de la toute première journée de tournage! Nous attendions ce moment depuis tellement longtemps que ça nous semblait irréel d’être enfin rendus là!

JEAN-FRANÇOIS: Il faut comprendre que la production avait annoncé qu’il y aurait une suite en mars 2018. Ça semble faire une éternité, mais vous allez voir: l’attente en valait la peine.

L.: Les nouvelles intrigues nous plongent encore une fois dans l’univers de l’exploitation sexuelle, tout en nous amenant carrément ailleurs. D’ailleurs, lorsque j’ai reçu les textes, je textais à Jean-François: «As-tu lu telle ou telle scène?» Je n’en revenais pas à quel point c’était bouleversant.

Quand la série débute, nous retrouvons Fanny, Damien et les autres personnages quatre ans après les événements de la première saison. Où en sont-ils dans leur vie?

L.: Après avoir dénoncé Damien pour l’enfer qu’il lui a fait subir, Fanny pensait pouvoir reprendre sa vie comme si rien ne s’était passé. Mais la vie n’est pas un conte de fées, et les émotions qu’elle a enfouies au plus profond d’elle-même finissent par ressurgir. Ce que traverse Fanny est très représentatif de la réalité: 80 % des victimes d’exploitation sexuelle ont de la difficulté à vivre une relation saine par la suite.

J.-F.: Damien est en couple avec Joanie, et papa d’une petite fille. Il n’a pas tiré de grandes leçons de son séjour en prison. Au contraire, son incarcération a généré beaucoup de frustrations en lui. Il a l’impression qu’on lui a volé du temps. L’État lui trouve une job dans une cantine, mais il n’est pas du genre à «flipper» des burgers. Il rêve encore de faire carrière dans la chanson, mais il doit respecter les conditions strictes de sa remise en liberté, comme celle de ne pas sortir le soir ou de ne pas être en présence de mineurs.

Fanny et Damien vont-ils se recroiser?

L.: Bien sûr! Je pense que les téléspectateurs seraient déçus si ce n’était pas le cas. Moi-même, j’attendais avec impatience ce moment lorsque j’ai lu les textes. D’ailleurs, c’était l’une des scènes que j’avais le plus hâte de tourner.

J.-F.: Lorsqu’ils se recroisent, Fanny et Damien sont pris au dépourvu. Disons que les conditions ne sont pas idéales pour ces «retrouvailles», et les émotions sont au rendez-vous de part et d’autre.

Prostitution, «striptease», violence, viol collectif... Certaines scènes de la première saison ont bouleversé le Québec tout entier! Y aura-t-il autant d’émotions dans la suite?

L.: Bien sûr, il y aura des scènes choquantes, qui feront réagir... mais aussi réfléchir. Cela dit, ce qui vient particulièrement me chercher dans les nouvelles intrigues, ce ne sont pas forcément les scènes les plus graphiques, mais plutôt les épreuves que les personnages doivent traverser. «Fugueuse la suite» est une fiction, mais l’auteure Michelle Allen s’est inspirée de vraies histoires pour écrire les intrigues. Que des jeunes aient à traverser un tel enfer, ça n’a tout simplement pas de bon sens.

J.-F.: J’ignorais à quoi m’attendre avec cette suite, et maintenant que je connais l’histoire, je ne pourrais pas m’imaginer les personnages évoluer autrement! Même si Fanny a fait condamner Damien, elle garde des séquelles de sa descente aux enfers. Et même si Damien a payé sa dette à la société, il n’est pas un nouvel homme.