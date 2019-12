Journée historique pour le Canada en longue piste

Ivanie Blondin et Jordan Belchos ont chacun décroché la victoire en départ en groupe à la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste à Nagano, vendredi. Il s'agit de la première fois qu'un Canadien remporte cette épreuve chez les hommes et de la première fois qu'un Canadien et une Canadienne aboutissent sur le podium à la même étape de la Coupe du monde dans cette discipline.

Belchos s'est détaché du peloton au moment où il restait trois tours à faire et il n'a jamais eu à s'inquiéter par la suite. Le Torontois a franchi la ligne d'arrivée en 7:53,990, obtenant une médaille d’or historique pour le Canada. Il a été accompagné sur le podium par l'Américain Joey Mantia et le Belge Bart Swings.

Blondin a pour sa part bataillé pour se frayer un chemin dans la circulation lourde et elle a remporté le sprint pour devancer la Japonaise Nana Takagi et l'Américaine Mia Kilburg-Manganello. L'athlète d'Ottawa a raflé sa deuxième médaille d'or et sa troisième médaille de suite en départ en groupe cette saison, en vertu d'un temps de 8:26,440. Elle demeure ainsi au sommet du classement général de la Coupe du monde dans cette épreuve.

Boisvert-Lacroix et La Rue sur le podium

En fin de journée, les Québécois Alex Boisvert-Lacroix et David La Rue ont jumelé leurs efforts à ceux du Manitobain Tyson Langelaar pour décrocher la médaille de bronze dans l'épreuve masculine du sprint par équipes.

La Coupe du monde de Nagano se poursuit ce samedi alors qu'auront lieu la deuxième épreuve de 500m et la poursuite par équipes chez les hommes, de même que le 1000m et le 3000m chez les femmes.