La CSN veut un pont entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac

QUÉBEC – La Confédération des syndicats nationaux (CSN) ajoute sa voix à la coalition de politiciens et de gens d’affaires de la Côte-Nord qui demandent au gouvernement Legault de relancer les études de faisabilité d’un nouveau pont, entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac.

En plus de lancer l’étude de faisabilité d’un pont entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac, la CSN demande au gouvernement de compléter l’achèvement de la route 138 entre Kegaska et Blanc-Sablon.