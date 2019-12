Les 10 meilleurs vins de l’année à moins de 30$

On reconnaît d’abord les cuvées de la famille Vaira à leurs jolies étiquettes, dessinées pour la plupart par Gianni Gallo, un artiste des Langhe dans la région du Piémont, mais on les apprécie (et on y revient) surtout pour la qualité des vins et pour leur caractère authentique. Leur dolcetto 2017 est gourmand, bourré de fruits et plus concentré que d’habitude, mais on a réussi à préserver l’acidité naturelle du dolcetto et l’équilibre du vin est impeccable. Bravo !