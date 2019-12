Les Blue Bombers récompensent leur personnel

Les Blue Bombers de Winnipeg, champions de la Coupe Grey, s'assurent que les bâtisseurs de leurs récents succès soient avec l’équipe pour encore un bon moment.

En effet, le directeur général Kyle Walters et l’entraîneur-chef Mike O’Shea ont obtenu, vendredi matin, des prolongations de contrat, eux qui ont récemment permis à la formation manitobaine de remporter une première Coupe Grey depuis 1990.

Le premier a vu son contrat être prolongé jusqu’en 2023, tandis que le second a obtenu une nouvelle entente valide jusqu’en 2022.

«La continuité dans nos opérations football est très importante. Kyle et Mike continueront à construire une forte culture à l’intérieur et à l’extérieur de notre vestiaire», a dit le président des Blue Bombers, Wade Miller, dans un communiqué.

Walters et O’Shea ont tous deux été initialement embauchés après la campagne 2013 de la Ligue canadienne de football. En six saisons sous leur gouverne, la formation de Winnipeg a maintenu un dossier de 56-52, participant quatre fois aux éliminatoires grâce à quatre saisons consécutives de 10 victoires ou plus, de 2016 à 2019.