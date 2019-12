Les gourmandises de Bruno Landry

Pour mon spécial du temps des Fêtes, j’ai demandé à des personnalités québécoises de me livrer leurs coups de cœur gourmands. Quatrième article d’une série de six.

Bruno Landry n’a plus besoin de présentation. Humoriste, auteur et scripteur, il possède de multiples talents, et à cela s’est ajouté celui de conférencier. Doté d’une grande humanité, ce dernier a lancé tout dernièrement son premier livre inspiré de ses conférences, Les dix commandements de Bruno Landry. La preuve qu’il sait à la fois nous faire rire, nous émouvoir et nous faire réfléchir.« Pour moi, manger, c’est un plaisir. Il n’y a pas grand-chose que je n’aime pas et, bien humblement, je suis l’invité idéal », exprime en riant d’entrée de jeu le sympathique Bruno Landry.

SAUMON FUMÉ COHO

Photo courtoisie

C’est au cœur de la forêt que Pierre Fontaine affine sa recette de saumon fumé, et c’est en 1991 que Fumoir Grizzly prend son envol. Avec une belle chaire rouge riche en oméga 3, le coho est 30 % moins gras que le saumon de l’Atlantique et est le poisson préféré des fumoirs. Sa douceur ne vous laissera pas indifférent.

« Il s’agit d’un poisson qui fond en bouche, c’est délicieux. Avec des câpres et de l’huile d’olive, c’est un pur délice, mais aussi avec du fromage à la crème dans un bagel, c’est du wow ! »

LE PIZY

Photo courtoisie

Pour les connaisseurs, le fromage Le Pizy est une version typiquement québécoise du Taume Vaudoise. Il s’agit d’un fromage à pâte molle à croûte fleurie. Avec des arômes de champignons, sa pâte nous rappelle les notes du beurre et de la noisette. Un délice à découvrir.

« Le matin, il m’arrive de débuter ma journée avec un morceau de ce délicieux fromage, accompagné d’une belle petite confiture de cerises. Et le soir, je l’accompagne d’un verre de vin. »

LA MARÉDOISE

Photo courtoisie

Produit depuis 1985, ce vin possède des arômes floraux et des notes de pommes vertes. En apéritif ou avec un plat de viande blanche, c’est un succès assuré.

« Le côté floral et fruité de ce vin m’a tout de suite charmé. Nous avons de bons vins au Québec, et La Marédoise en fait partie, à mon avis. »

Résolution gourmande pour 2019

« Définitivement : encourager les producteurs québécois. On a de quoi être fier. Et pour ma part, je veux continuer à encourager, explorer et être curieux. Ça vaut la peine », affirme l’humoriste.