Les Saguenéens vainquent le Drakkar

C’est en l’absence de plusieurs éléments importants que les Saguenéens ont affronté le Drakkar de Baie-Comeau, hier, au Centre Georege-Vézina et les troupiers de Yanick Jean n’ont rien laissé paraître. Les Bleus ont profité d’un fort début de match et d’efforts conjugués de plusieurs joueurs pour finalement l’emporter 6 à 3 face aux nord côtiers, dans le premier match en carrière dans l’uniforme saguenéen de Félix Bibeau.

«Dans cette période-ci, c’est assez rare de jouer un 60 minutes. Point positif, nous avons eu un bien meilleur départ que nos trois matchs de la semaine dernière. On a montré de la détermination en début de partie, mais c’est certain qu’on a beaucoup moins aimé notre deuxième période. Il y a assurément de la fatigue mentale d’accumulée, mais l’important c’est le résultat», a commenté le pilote des Bleus Yanick Jean après la partie.

Les retrouvailles

Le duo Harvey-Pinard et de Bibeau avait hâte de renouer sur la patinoire et ils n’ont pas perdu de temps en début de partie. Dès la 58e seconde, Gabriel Villeneuve a bien alimenté le capitaine de Bleus dans l’enclave qui en a profité pour être le premier à faire scintiller la lumière rouge. Quelques minutes plus tard, c’est William Champagne qui en a profité pour inscrire son premier but dans l’uniforme des Bleus. Celui qui avait seulement récolté deux points en 18 parties depuis le début de la campagne a connu une bonne soirée au boulot en doublant son total à l’aide d’un but et une passe.

Baie-Comeau a imité les Saguenéens lors de la période médiane en marquant à son tour trois filets, mais les Bleus avaient toujours l’avance après 40 minutes en raison d’un but du fougueux Tristan Pelletier.

Loris Rafanomezantsoa a pour sa part inscrit son premier point dans la LHJMQ alors qu’il a parfaitement alimenté Félix-Antoine Marcotty plus tard dans la partie.

Kyte s’amène à Chicoutimi

Selon les dernières informations, Payrick Kyte (Mooseheads d’Halifax), un défenseur de 20 ans, s’amènerait avec les Saguenéens sous peu. Après avoir obtenu une campagne de 40 points l’année dernière, Kyte avait récolté deux buts et 11 passes en 31 parties cette saison. En l’ajoutant à Bibeau et Harvey-Pinard, les Sags complètent donc leur trio de joueurs de 20 ans.

C’est sans surprise que Théo Rochette ainsi que William Dufour n’étaient pas en uniforme pour la troupe de Yanick Jean par mesure préventive.

«Il nous manque passablement de joueurs, ce sont des choses qui arrivent. Aujourd’hui, nous avons des nouveaux qui sont arrivés, Champagne a marqué son premier et Marcotty joue du hockey incroyable pour nous dernièrement. Soir après soir, nous avons de nouveaux héros et c’est ce dont nous avons besoin en tant qu’équipe », a ajouté Jean , satisfait que d’autres prennent le relais.

Frappé de dos en première période, le défenseur numéro un de la formation de Yanick Jean, Artemi Kniazev, n’a pas terminé la rencontre.