Loi sur la laïcité : un sursis en attendant la suite...

Ce jeudi, la Cour d’appel, dans une décision majoritaire de deux juges contre une, s’est refusée à suspendre la loi 21 sur la laïcité de l’État en attendant de se prononcer sur le fond même de la contestation contre celle-ci. Pour le premier ministre François Legault, c’est un véritable cadeau tombé du ciel.

Cette décision ne lui offre peut-être qu’un sursis. Les contestations de la loi 21 finiront de toute manière un jour devant la Cour suprême. Le fond étant de savoir si cette dernière, malgré le recours préventif du gouvernement caquiste à la clause de dérogation, jugera éventuellement que la 21 contreviendrait à la Charte canadienne des droits et libertés. Auquel cas, la loi serait invalidée, en tout ou en partie.

Donc, le premier ministre obtient un sursis de la Cour d’appel, mais il n’en reste pas moins que sur le plan strictement politique, le simple fait que la loi 21 puisse continuer à s’appliquer en attendant un jugement sur le fond de la question est une victoire pour le premier ministre Legault et son ministre responsable de ce dossier épineux, Simon Jolin-Barrette.

Ce sursis d’une durée encore inconnue leur permettra en effet de ne pas avoir à affronter, ou à expliquer, ce qu’ils entendraient faire le jour où la loi 21 frapperait le mur d’un tribunal. Car, un jour, elle risque fort de frapper le mur de la Cour suprême

Le fait est qu’à sa face même, la loi 21, que l’on soit pour ou contre par ailleurs, heurte de plein fouet la vision canadienne du rapport entre l’État et les religions, telle qu’enchâssée dans la Charte canadienne des droits et libertés.

Cette vision est celle d’un non interventionnisme à peu près total de l’État face aux religions et leurs manifestations visibles dans l’espace public. Le fait que la loi 21 interdise le port de signes religieux entre autres aux nouveaux enseignants et nouvelles enseignantes du réseau scolaire québécois public, est nettement plus d’inspiration française.

Il serait donc fort étonnant – possible, mais étonnant -, que la Cour suprême, chargée d’interpréter la Charte canadienne des droits et libertés, finisse un jour par valider une loi qui, dans la réalité des choses, s’inspire d’une culture politique et juridique qui n’est pas «canadienne».

Ce choc des cultures explique aussi en partie la réaction courroucée contre la loi 21 des élites politiques et médiatiques anglophones, celle du ROC et du Québec.

Il est vrai que cette colère repose avant tout sur le sentiment classique de supériorité morale de ces mêmes élites, de tous temps, face à un Québec francophone qu’elles jugent «intolérant» d’office envers ses minorités.

Elle s’explique néanmoins aussi par ce choc des cultures politique et juridique entre la vision canadienne dominante et celle, plus française, de la loi 21.

Dit autrement, dans la vision canadienne, le port d’un signe religieux est un droit fondamental qui, par conséquent, ne devrait pas être limité. Y compris pour des employés de l’État lorsqu’ils sont au travail.

Dans la vision, disons, plus française, le port d’un signe religieux dans certaines circonstances ne constitue pas un droit fondamental. Dans cette vision des choses, la liberté de culte et du port d’un signe le représentant, relèverait plutôt des sphères privée et publique, mais non pas civique.

Ce qui explique également en bonne partie la raison pour laquelle la loi 21 jouit d’un aussi large soutien au sein de la majorité francophone du Québec. Ne voyant pas le port d’un signe religieux par certains employés de l’État comme un droit fondamental, leur interdiction s’en trouve ainsi justifiée à leurs yeux.

Et d’où l’opposition forte des élites anglophones qui, elles, considèrent que le port de signes religieux en ces mêmes circonstances est un droit fondamental.

Or, il découle deux immenses problèmes du constat même de l’existence de ce choc bien réel des cultures.

De un, sur le fond des choses, ces deux visions sont opposées au point d’être irréconciliables.

De deux, il existe néanmoins au Québec des francophones, même très nationalistes qui, pour d’autres raisons, sont opposés à la loi 21. J’en fais d’ailleurs moi-même partie. Mes raisons sont dans mes écrits et remontent même jusqu’à la défunte charte des valeurs du gouvernement Marois. Rappelons d’ailleurs que l’ex-premier ministre et chef du Parti québécois, Jacques Parizeau, s’y opposait également et ce, à l’instar de plusieurs autres ténors du mouvement souverainiste.

Tout comme par ailleurs il existe hors Québec – des sondages l’ont confirmé -, des citoyens qui, même s’ils sont minoritaires, appuient le principe derrière la loi 21.

Cela dit, en bout de piste, neuf personnes seulement décideront un jour du sort final de la 21 : les juges de la Cour suprême du Canada.

Si ces juges devaient l’invalider, que ferait alors le premier ministre Legault? Quel serait son Plan B? Comme disait Shakespeare, that is the question...