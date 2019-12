Message au gardien des IceDogs: «nous sommes tous là pour toi»

Une puissante vague d’amour a déferlé sur les réseaux sociaux, vendredi matin, à la suite d’un incident ayant impliqué la veille le jeune gardien des IceDogs de Niagara Tucker Tynan dans la Ligue de hockey junior de l'Ontario (OHL).

Jeudi soir, l’homme masqué de 17 ans a été coupé à une jambe lors d’une collision avec un joueur des Knights de London et il a laissé une imposante mare de sang sur la patinoire. La rencontre ne s’est d’ailleurs pas poursuivie après l’accident, qui est survenu en deuxième période.

«L’opération de Tucker a été un succès. Il est dans un état stable à l’hôpital», avaient tweeté les IceDogs dans la nuit de jeudi à vendredi.

La mise à jour a fait pousser un long soupir de soulagement aux coéquipiers du gardien.

«Je prie pour mon ami Tucker Tynan. Reste fort, nous sommes tous là pour toi», a rédigé l’attaquant Philip Tomasino.

«Merci à tout le monde qui a aidé mon coéquipier Tucker. Je t’aime mon frère», a quant à lui écrit le défenseur Landon Cato.

Plusieurs formations de hockey junior au pays de même que la Ligue nationale de hockey (LNH) ont également tenu à exprimer leur soutien au natif de Chicago.

Chapeau à l’équipe médicale

En plus de souhaiter un prompt rétablissement au jeune homme, nombreux sont ceux qui ont souligné le travail exceptionnel des équipes médicales des IceDogs et des Knights.

«Nous voulons remercier sincèrement nos thérapeutes et notre personnel médical, les thérapeutes des Knights de London, les paramédics présents sur le site et le personnel médical du système de santé de Niagara à St. Catharines pour leur intervention précise et immédiate dans le but de traiter Tucker Tynan», ont exprimé les IceDogs.

Après la coupure, des paramédics et le personnel des deux formations ont notamment accouru pour lui prodiguer les premiers soins pendant une dizaine de minutes avant son évacuation d’urgence.

«C’est une opportunité de reconnaître l’importance des thérapeutes et du personnel médical dans le monde du sport, a souligné l’ancien joueur de la LNH Marc Savard. Je pense à toi Tucker Tynan et je te souhaite une récupération rapide.»